Trabajos nocturnos para reparar un puente en la AP-2 tras un choque

Carreteras del Estado comenzará hoy por la noche a acometer los trabajos para reparar la autopista AP-2 en el puente sobre la carretera C-12 de Lleida a Flix, en Tarragona, a su paso por Albatàrrec. La intervención de emergencia comportará la instalación de una viga tras quedar la que había afectada por el choque de un camión que transportaba una retroexcavadora con el techo del puente ya que superaba la altura establecida de 4,7 metros, según indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Lleida.

El accidente en la C-12 se produjo a finales del pasado mes de mayo. Entonces fueron alertados los servicios de emergencia y hasta el lugar también acudieron Bomberos y Mossos d’Esquadra. Los efectivos de los Bomberos comprobaron los daños en el puente y determinaron que no había afectado a la estructura, por lo que no había riego de derrumbe. Posteriormente, se procedió a sanear el tramo afectado. La zona quedó señalizada para que se circulara por la AP-2 con precaución aunque no ha sido preciso dar paso alternativo ya que la parte intervenida corresponde al arcén, según las mismas fuentes. Carreteras del Estado se ha decantado por hacer trabajos nocturnos a mediados de agosto y a partir de hoy por la noche para incidir lo menos posible en el tráfico durante las vacaciones. La intervención podía esperar ya que, según los técnicos, no había riesgo de que la estructura colapsara. Al ser una obra de emergencia el Estado destinará una partida especial para sufragar el coste de dichas obras que se abordará a partir de las 22.00 horas.

Se está investigando si los hechos están tipificados como sancionables al no respetarse la altura

Las mismas fuentes indicaron que tras el incidente han sido las aseguradoras las que se han puesto en contacto para sufragar el importe que costará la actuación ya que fue responsabilidad del camionero que conducía el vehículo que transportaba la maquinaria pesada. También se está valorando si el accidente está tipificado como sanción al no respetarse la altura del puente de la AP-2 sobre la C-12.

Baja el índice de siniestros en la autopista en Lleida, según el RACC

La AP-2 entre Lleida y el límite provincial con Huesca en Fraga, y la A-14 entre la capital del Segrià y Almenar figuran entre las vías de menor riesgo de accidentes de Catalunya, según un informe de la RACC. Sin embargo, el tramo de 26,4 kilómetros de la C-13 entre el Segrià y la Noguera es uno de los diez con mayor riesgo de toda Catalunya de sufrir accidentes graves o mortales. En 2023 dos vecinos de Lleida fallecieron en un choque registrado en agosto a la altura de Vimbodí en la AP-2, aunque fue el único sinistro grave registrado en esta vía de comunicación donde se eliminaron peajes en 2021.