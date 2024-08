Treballs nocturns per reparar un pont a l'AP-2 arran d'un xoc

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Carreteres de l’Estat començarà avui a la nit els treballs per reparar l’autopista AP-2 al pont sobre la carretera C-12 de Lleida a Flix, al seu pas per Albatàrrec. La intervenció d’emergència comportarà la instal·lació d’una biga després de quedar la que hi havia afectada pel xoc d’un camió que transportava una retroexcavadora amb el sostre del pont ja que superava l’altura establerta de 4,7 metres, segons van indicar fonts de la Subdelegació del Govern central a Lleida.

L’accident a la C-12 es va produir a finals del mes de maig passat. Llavors van ser alertats els serveis d’emergència i fins al lloc també van acudir Bombers i Mossos d’Esquadra. Els efectius dels Bombers van comprovar els danys al pont i van determinar que l’estructura no havia quedat afectada, per la qual cosa no hi havia risc d’ensorrament. Posteriorment es va procedir a sanejar el tram afectat. La zona va quedar senyalitzada perquè se circulés per l’AP-2 amb precaució, tot i que no ha calgut donar pas alternatiu ja que la part intervinguda correspon al voral, segons les mateixes fonts.Carreteres de l’Estat s’ha decantat per fer treballs nocturns a mitjans d’agost i a partir d’avui a la nit per incidir el mínim possible en el trànsit durant les vacances. La intervenció podia esperar ja que, segons els tècnics, no hi havia risc que l’estructura col·lapsés. Al tractar-se d’una obra d’emergència, l’Estat destinarà una partida especial per sufragar el cost de les esmentades obres, que s’abordaran a partir de les 22.00 hores.

S’investiga si els fets estan tipificats com a sancionables al no respectar-se l’altura

Les mateixes fonts van indicar que després de l’incident han estat les companyies d’assegurances les que s’han posat en contacte per sufragar l’import que costarà l’actuació ja que va ser responsabilitat del camioner que conduïa el vehicle que transportava la maquinària pesant. També s’està valorant si l’accident podria estar tipificat com a sanció al no respectar-se l’altura del pont de l’AP-2 sobre la C-12.

Baixa l’índex de sinistres a l’autopista a Lleida, segons el RACC

L’AP-2 entre Lleida i el límit provincial amb Osca a Fraga, i l’A-14 entre la capital del Segrià i Almenar figuren entre les vies de menor risc d’accidents de Catalunya, segons un informe del RACC. Tanmateix, el tram de 26,4 quilòmetres de la C-13 entre el Segrià i la Noguera és un dels deu amb més risc de tot Catalunya de patir-hi accidents greus o mortals. El 2023 dos veïns de Lleida van morir en un xoc registrat a l’agost a l’altura de Vimbodí a l’AP-2, malgrat que va ser l’únic sinistre greu registrat en aquesta via de comunicació, en la qual es van eliminar peatges l’any 2021.