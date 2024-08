Vila-sana construye un refugio temporal para animales abandonados

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vila-sana ha construido un nuevo equipamiento que destinará a refugio temporal de animales abandonados.

No se trata de un espacio permanente sino de tránsito donde acoger el animal mientras se busca a su propietario o es trasladado a un refugio si éste no aparece.El objetivo es disponer de un espacio seguro para la mascota, ya que actualmente el municipio no tenía de un espacio destinado exclusivamente a este servicio tal y como explicó el alcalde, Jaume Caballé.El nuevo equipamiento, construido por la constructora Arroquetes de Mollerussa, se halla en la zona del almacén municipal, próximo al cementerio, y cuenta con espacios para ubicar a los animales por separado.El Pla d’Urgell no cuenta con un refugio comarcal donde acoger mascotas abandonadas, por lo que los municipios han llevado a cabo sus propias acciones para poder encontrar soluciones a esta problemática. La capital, Mollerussa, si cuenta con su propio refugio. Varias entidades ciudadanas se dedican al cuidado de estos animales.