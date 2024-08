Vila-sana construeix un refugi temporal per a animals abandonats

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vila-sana ha construït un nou equipament que destinarà a refugi temporal d’animals abandonats.

No es tracta d’un espai permanent sinó de trànsit on acollir l’animal mentre se’n busca el propietari o és traslladat a un refugi si aquest no apareix.L’objectiu és disposar d’un espai segur per a la mascota, ja que actualment el municipi no tenia cap espai destinat exclusivament a aquest servei, tal com va explicar l’alcalde, Jaume Caballé.El nou equipament, construït per la constructora Arroquetes de Mollerussa, es troba a la zona del magatzem municipal, pròxim al cementiri, i compta amb espais per ubicar els animals per separat.El Pla d’Urgell no compta amb un refugi comarcal on acollir mascotes abandonades, per la qual cosa els municipis han portat a terme les seues pròpies accions per poder trobar solucions a aquesta problemàtica. La capital, Mollerussa, sí que compta amb el seu propi refugi. Diverses entitats ciutadanes es dediquen a la cura d’aquests animals.