Aigüestortes, libre de presas

Dentro de cinco años expira la licencia concedida a Endesa para la explotación eléctrica desde la presa en el lago de Sant Maurici, dentro del Parque Nacional de Aigüestortes. Según el presidente de la Junta del Patronato del parque y alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, la intención es suprimir estas y otras presas construidas con las concesiones otorgadas para la explotación de lagos más pequeños hace décadas, algunas durante el franquismo: “El objetivo es que el espacio protegido por el suyo importante valor natural vuelva a ser como era antes de que se dieran todas estas concesiones y se construyeran las presas. Volver su aspecto original a toda el área protegida.”

Todas estas presas se proyectaron para generar energía hidroeléctrica y se han mantenido desde mediados de siglo XX dentro del parque nacional. En Aigüestortes hay inventariadas 684 masas de agua, según un estudio publicado en El Periódico. De todas, 195 se consideran estanques porque no superan la hectárea de extensión y sólo en algunas se construyeron presas.

Lo más importante es la del estanque de Sant Maurici aunque también hay más pequeñas en el estanque de Lado, el de Saboredo, el de Mariolo, el de Cubieso, el Negro, el Frescau, el de Mar y el de Colomina.

También está el estanque Gento y Colomers, mucho mayores pero que forman parte de la zona periférica del parque. Con el paso del tiempo muchas de estas infraestructuras están infrautilizadas o ya no tienen ninguna utilidad y no tiene ningún sentido que estén dentro de un parque nacional donde la naturaleza tiene que estar en estado virgen. Josep Maria Dalmau explicó que pera devolver el parque a este estado es necesario sentar en la mesa muchas partes como es el caso de Endesa, la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y, por descontado, el Parque Nacional.

No obstante, ya se ha empezado a hacer los primeros pasos. Indicó que hay que tener en cuenta todas las posibilidades y que está la opción que algunas concesiones se quieran renovar. En este aspecto, Endesa no ha querido hacer declaraciones sobre el tema. La línea de la Generalitat y del Parque es ir eliminando gradualmente a estas presas para devolver en el parque su imagen ancestral.

La CHE, por su parte, también estaría dispuesta a dialogar. La concesión de la central de Sant Maurici finaliza el 12 de julio del 2029, pero un año antes acaban las de Lladres y Espot (que captan agua del río, no de un lago). No obstante, después de décadas de concesión estas fechas no están tan lejos y es necesario ponerse manos a la obra para devolver en el parque su estado original.