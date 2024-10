Aval a la cuarta planta de Solaria en Alcarràs, pendiente de un acuerdo vecinal por la MAT

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La conselleria de Territorio ha autorizado definitivamente la construcción de la planta solar Juno 2 de Alcarràs que supondrá una inversión de 35,6 millones. De esta forma, Solaria ya cuenta con todos los permisos para sus cuatro grandes plantas solares de Alcarràs. Esta última se suma a las de Juno 1 y Volans 1 y 2, con una potencia de 50 megavatios (MW) cada una. Previamente había conseguido luz verde de Urbanismo tras superar las objeciones del sindicato UP, contrario al proyecto por la pérdida de parcelas agrarias; y de los ecologistas de Ipcena y Gepec, por la afectación del hábitat del aguila perdicera, una especie protegida. Este municipio del Segrià acogerá ocho parques solares ya que a los de Solaria hay que sumar los otros cuatro que promueve Ignis. En total, ocuparán 656 hectáreas. Fuentes de Solaria indicaron que la línea de muy alta tensión (MAT) para la evacuación de energía, que discurre en su mayor parte soterrada hasta el barrio leridano de Els Mangraners, también está autorizada tanto por la conselleria de Industria y Energía como por Urbanismo. Solaria ya comenzó los trabajos previos vallando el terreno durante el mes de agosto y preparando las fincas a mediados del pasado mes. Sin embargo, el alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, remarcó que el grueso de las obras no se podrá poner en marcha hasta que la UTE de estas dos firmas (Solaria e Ignis) para la construcción de la línea de evacuación llegue a un acuerdo con más de una quincena de propietarios de fincas que no están de acuerdo con los precios que se les ofrecen por la ocupación de terrenos para la MAT. Companys añadió que los afectados consideran que las cuantías que se abonan son insuficientes si se tiene en cuenta que la ocupación de parcelas será a veinte años vista. Incidió en que si no hay acuerdo se tendrá que abordar un proceso de expropiación que ralentizaría la construcción de los parques. Por este motivo, el alcalde de este municipio incidió en que ya se han llevado a cabo reuniones con los promotores que están dispuestos a negociar con los propietarios de fincas para llegar a un consenso por el precio de la ocupación.

Por contra, el ayuntamiento de Alcarràs espera cobrar al menos tres millones de euros por otorgar licencias de obras a estas ocho grandes centrales solares que Solaria e Ignis promueven en su término municipal y cuyos permisos ya se están tramitando. De hecho, Companys admitió que el ayuntamiento ya ha cobrado algunas licencias de obras.