Aval a la quarta planta de Solaria a Alcarràs, pendent d'un acord veïnal per la MAT

La conselleria de Territori ha autoritzat definitivament la construcció de la planta solar Juno 2 d’Alcarràs que suposarà una inversió de 35,6 milions. D’aquesta forma, Solaria ja compta amb tots els permisos per a les seues quatre grans plantes solars d’Alcarràs. Aquesta última se suma a les de Juno 1 i Volans 1 i 2, amb una potència de 50 megawatts (MW) cada una.

Prèviament havia aconseguit llum verda d’Urbanisme després de superar les objeccions del sindicat UP, contrari al projecte per la pèrdua de parcel·les agràries; i dels ecologistes d’Ipcena i Gepec, per l’afectació de l’hàbitat de l’àguila cuabarrada, una espècie protegida. Aquest municipi del Segrià acollirà vuit parcs solars, ja que als de Solaria cal sumar els altres quatre que promou Ignis. En total, ocuparan 656 hectàrees. Fonts de Solaria van indicar que la línia de molt alta tensió (MAT) per a l’evacuació d’energia, que discorre majoritàriament soterrada fins al barri lleidatà dels Mangraners, també està autoritzada tant per la conselleria d’Indústria i Energia com per Urbanisme. D’altra banda, Solaria ja va començar els treballs previs tancant el terreny durant el mes d’agost i preparant les finques a mitjans del mes passat. Tanmateix, l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va remarcar que el gruix de les obres no es podrà posar en marxa fins que l’UTE d’aquestes dos firmes (Solaria i Ignis) per a la construcció de la línia d’evacuació arribi a un acord amb més d’una quinzena de propietaris de finques que no estan d’acord amb els preus que se’ls ofereixen per l’ocupació de terrenys per a la MAT. Companys va afegir que els afectats consideren que les quanties que s’abonen són insuficients si es té en compte que l’ocupació de parcel·les serà a vint anys vista. També va incidir que si no hi ha acord s’haurà d’abordar un procés d’expropiació que alentiria la construcció dels parcs. Per aquesta raó, l’alcalde d’aquest municipi va incidir que ja s’han portat a terme reunions amb els promotors que estan disposats a negociar amb els propietaris de finques per arribar a un consens pel preu de l’ocupació. Per contra, l’ajuntament d’Alcarràs espera cobrar almenys tres milions d’euros per atorgar llicències d’obres a aquestes vuit grans centrals solars que Solaria i Ignis promouen al seu terme municipal i els permisos de les quals ja s’estan tramitant. De fet, Companys va admetre que l’ajuntament ja ha cobrat algunes llicències d’obres.