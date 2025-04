Una farmàcia de Lleida gairebé bicentenària, de les més antigues de Catalunya, obre les portes per ser visitada

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Farmàcia Piñol de Llardecans, una de les més antigues de Catalunya ja que va començar a operar el 1846, ha obert les portes per ser visitada en una iniciativa de l’ajuntament presentada aquest cap de setmana coincidint amb la segona edició de la Fira de Productes Artesanals de la localitat.

Una de les visites.Magdalena Altisent

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va felicitar el municipi per l’obertura de l’apotecaria “tal com era” i també per la consolidació del certamen, que suposa, va dir, “una aposta de promoció cap a l’exterior de les vostres oportunitats des de l’orgull de la proximitat”.

L'establiment va obrir portes per primera vegada el 1846.Magdalena Altisent

Una vista de la farmàcia.Magdalena Altisent

Gran afluència als Jocs del Pirineu

D'altra banda, la novena edició del certamen Jocs del Pirineu, celebrada aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell, va registrar una elevada afluència de públic, la major part del qual va participar en les diferents convocatòries i competicions.

La Fira del Caragol omple l’Albi

Pel que fa a la Fira del Caragol, va omplir aquest diumenge de nou els carrers de l’Albi en una convocatòria que va incloure una caragolada solidària organitzada per la Fecoll (Federació de Coles de l’Aplec del Cargol de Lleida).