Improbable, però no impossible: què passaria en cas de ruptura del pantà de l'Albagés?

El pantà de l'Albagés ha iniciat la tramitació d'un exhaustiu pla d'autoprotecció que establirà protocols de seguretat als 18 municipis que podrien veure's afectats en cas d'una hipotètica ruptura de la presa. Aquest document, tot i que sigui un escenari "improbable però no impossible", és requisit indispensable per procedir a l'ompliment definitiu de l'embassament i implica la implementació de sistemes d'alerta primerenca i plans coordinats d'evacuació.

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director general de Regadius, Xavier Gispert, van presentar ahir al centre de control de la infraestructura les característiques d'aquest pla als regants i alcaldes dels municipis potencialment afectats. El document contempla dues corones d'actuació segons la proximitat a l'embassament i el temps estimat d'arribada d'una possible avinguda d'aigua en cas de trencament.

Municipis en zona de risc immediat

La primera corona de risc inclou les poblacions que rebrien l'impacte en els primers 30 minuts: el mateix Albagés, juntament amb Aspa, el Cogul i Alfés. Aquests municipis se situen com els més vulnerables davant un eventual incident a l'estructura de la presa.

Segona franja d'afectació

La segona corona està formada per municipis als quals l'avinguda arribaria en un màxim de dues hores, incloent-hi nuclis urbans de major densitat com Lleida capital. Completen aquesta zona Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell, Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Seròs, Aitona, Massalcoreig, la Granja d'Escarp, i els municipis aragonesos de Torrent de Cinca i Mequinensa.

Procés d'ompliment gradual

El director d'Explotació del Segarra-Garrigues, Josep Maria Serra, va explicar que el primer ompliment complet de l'embassament serà un procés meticulós que podria estendre's aproximadament tres anys. Aquest ritme pausat permet monitoritzar constantment el comportament de l'estructura davant diferents nivells d'aigua.

Protocol de proves de resistència

Les proves d'ompliment ja han superat satisfactòriament els dos primers esglaons després d'haver acumulat 21 hm³ durant l'avinguda provocada per la dana Gloria al riu Set el 2020. Per completar la validació tècnica de la infraestructura, encara cal assolir l'esglaó de 50 hm³, reduir posteriorment a 20 hm³, ascendir fins als 80 hm³ i estabilitzar finalment als 50 hm³. Si durant aquestes variacions controlades la presa no mostra signes d'estrès estructural, es donarà per finalitzada la fase de proves i l'embassament podrà operar amb normalitat.