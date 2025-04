Alarmes, cadenes de comandament i simulacres anuals: el pla de seguretat del pantà de l'Albagés

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El pantà de l'Albagés ha iniciat la tramitació d'un exhaustiu pla d'autoprotecció que establirà protocols de seguretat per als 18 municipis potencialment afectats en cas d'una hipotètica ruptura de la presa. Aquest document, tot i contemplar un escenari "improbable però no impossible", és un requisit indispensable per procedir a l'ompliment definitiu de l'embassament i preveu la implementació de sistemes d'alerta primerenca i plans coordinats d'evacuació.

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director general de Regadius, Xavier Gispert, van presentar ahir les característiques d'aquest pla als regants i alcaldes dels municipis afectats des del centre de control de la infraestructura. El document estableix dues corones d'actuació segons la proximitat a l'embassament i el temps estimat d'arribada d'una possible avinguda d'aigua en cas de trencament.

No es tracta d'un simple tràmit burocràtic, sinó d'un pla integral d'emergència que va molt més enllà del paper. La normativa exigeix mitjans efectius de detecció, alerta als equips d'emergència i alarma a la població, especialment quan es tracta d'una evacuació que afectaria no només el nucli urbà de l'Albagés, sinó tota l'àrea exposada a una inundació: nuclis habitats, activitats econòmiques, infraestructures de transport, línies elèctriques i de comunicacions.

Manual d'actuació i responsables designats

El decret regulador estableix que aquests plans han d'especificar "les obligacions de comunicació i informació" i han de disposar d'un "manual d'actuació" que "ha de garantir" l'"aplicació de les mesures d'autoprotecció a la població present" a la zona exposada al risc. També cal disposar d'un mitjà per fer arribar "la informació en emergència a totes les persones que puguin estar exposades", dissenyar "la intervenció coordinada" i designar "les persones encarregades d'executar cadascuna de les accions".

Simulacres anuals obligatoris

En el desenvolupament d'aquests plans d'autoprotecció, en l'elaboració dels quals han de participar ajuntaments i consells comarcals, s'inclou l'obligació de "dur a terme simulacres de supòsits d'activació del pla d'autoprotecció amb una periodicitat mínima anual, excepte les activitats desenvolupades de caràcter temporal". En el cas del pantà de l'Albagés, això implicarà un simulacre d'evacuació anual que abastarà tota la zona potencialment afectada.