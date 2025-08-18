El superaliment que combat l’insomni gràcies a les seues proteïnes i magnesi
Un estudi científic revela que consumir aquesta fruita abans de dormir pot augmentar l’eficiència del son en gairebé un 17%, millorant el descans nocturn
L’insomni, aquest trastorn que afecta milions de persones a Espanya, podria tenir un remei natural més efectiu del que pensem. Un estudi científic recent ha identificat el kiwi com un dels aliments més beneficiosos per millorar la qualitat del son gràcies a la seua composició rica en proteïnes i magnesi, nutrients fonamentals per a la relaxació muscular i la producció de melatonina.
La investigació, titulada "Son i Nutrició per a Atletes", ha estat desenvolupada conjuntament per l’Institut Nacional de Salut dels Estats Units i la Universitat de Cambridge, amb aportacions del metge Antelm Pujol, especialista en Nutrició Clínica i Esportiva. Els resultats són sorprenents: el consum de dos kiwis aproximadament una hora abans de ficar-se al llit pot incrementar l’eficiència del son en un 16,9%, permetent un descans més reparador i continu.
El kiwi, una autèntica joia nutricional
Però els beneficis del kiwi van molt més enllà d’ajudar-nos a dormir millor. Aquesta fruita és un autèntic tresor en termes nutricionals. Amb només 51,8 calories per cada 100 grams, el kiwi és sota en grasses i ric en fibra, vitamines i minerals essencials com el magnesi, el potassi i la vitamina C. De fet, un sol kiwi en conté més del 40% de la quantitat diària recomanada de vitamina C, superant fins i tot la taronja.
A més, el kiwi és una excel·lent font de proteïnes vegetals, amb 1 gram per cada 100 grams de fruita. Això el converteix en un aliat perfecte per als esportistes i per a qualsevol persona que busqui millorar el seu rendiment físic i mental.
Més claus nutricionals per optimitzar el son
Però el kiwi no és l’únic aliment que pot ajudar-nos a dormir millor. L’estudi també recomana consumir carbohidrats d’alt índex glucèmic en el sopar, almenys 1 hora abans de ficar-se al llit, ja que això redueix el temps que es tarda a agafar el son. Una altra clau és ingerir aliments rics en proteïnes com el gall dindi, el peix, la llet i els ous, que pel seu alt contingut en triptòfan, augmenten la síntesi de serotonina, i melatonina, millorant així la qualitat del descans.
Per a aquells que pateixen d’insomni, els experts també recomanen suplements de magnesi i creatina. El magnesi, present en fruita seca, espinacs i llavors, pot millorar significativament la qualitat del son, mentre que la creatina, en dosi de 5-10 grams al dia, ajuda a reduir l’impacte negatiu a nivell cognitiu de dormir poc.
Altres consells inclouen evitar el consum de cafeïna després de les 15:00 hores i apostar per sopars que combinin carbohidrats i proteïnes almenys 1 hora abans d’anar al llit, ja que això optimitza la síntesi de melatonina i afavoreix el son profund.
Petits canvis, grans resultats
En definitiva, la ciència ha parlat: la nutrició juga un paper clau en la qualitat del nostre son i, per tant, en el nostre benestar general. I el kiwi s’alça com el gran protagonista d’aquesta revolució del descans. Així que ja saps, si vols dir adeu a l’insomni i despertar-te cada matí amb energia renovada, incorpora aquest superaliment a la teua dieta.