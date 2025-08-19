La piscina de la Seu d'Urgell, inutilitzada per acumulació de granís: “mai abans no s’havia vist un episodi tan virulent"
La tempesta d'aquest dilluns va cobrir amb 1,6 metres d'aigua i pedra la zona dels vestidors
La piscina de la Seu d'Urgell ha quedat inutilitzada per la forta tempesta d'aquest dilluns al vespre. Aquest dimarts al matí, la zona dels vestidors encara està coberta per una important acumulació de granís. De fet, ahir l'aigua va arribar als 1,6 metres d'altura en aquesta instal·lació. En aquest sentit, segons l'ajuntament, la piscina queda tancada "fins a nou avís".
Els Bombers de la Generalitat van fer més d’una trentena de sortides a l’Alt Urgell aquest dilluns, la majoria de les quals a la Seu d’Urgell, per inundacions que fins i tot van obligar a tallar l’N-260 per despreniments. Els avisos van ser per inundacions, importants acumulacions d’aigua als carrers i caigudes d’arbres.
A la capital, la pluja acumulada va superar els 60 mm en algunes zones, segons Meteo Seu d’Urgell. Sobre això, l’alcalde, Joan Barrera, va assegurar que “mai abans no s’havia vist un episodi tan virulent i per això hem hagut de mobilitzar totes les brigades, que treballaran per reparar els danys i reobrir tots els serveis com més aviat millor”.
L’edil va detallar alguns dels desperfectes, entre els quals va destacar inundacions a l’interior del Palau d’Esports i a la sala d’exposicions La Cuina, de Les Monges, a banda de les piscines.