Espectacular accident a l'Ll-11 de Lleida amb una dona ferida
La conductora ha hagut de ser excarcerada pels Bombers després de xocar contra l'edificació d'un transformador elèctric
Una dona ha resultat ferida aquest dilluns al matí en un aparatós accident a l'Ll-11 de Lleida, a l'altura del punt quilomètric 8,5. El sinistre s'ha produït quan el turisme que conduïa ha sortit de la via per causes que s'investiguen i ha xocat contra l'edificació d'un transformador elèctric del Pla de Vilanoveta. La conducta era l'única ocupant del vehicle.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 09.05 hores i fins al lloc han anat patrulles de la Guàrdia Urbana i dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut de rescatar la dona del vehicle. També han treballat al lloc tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que finalment ha evacuat la ferida en estat lleu a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segons l'ajuntament de Lleida, l'accident no ha causat cap afectació al subministrament de elèctric del Pla de Vilanoveta.
Ferits un motorista a Organyà i una camionera a Ribera d'Urgellet
D'altra banda, un motorista va resultar ferit lleu aquest diumenge a la nit en un xoc amb un turisme a l'avinguda Dr. Montanya d'Organyà. El ferit va ser traslladat pel SEM a l'hospital de la Seu d'Urgell. Aquest accident es va produir quan faltaven pocs minuts per a les 10 de la nit.
A les 22.49 hores, a l'N-260 a l'altura de Ribera d'Urgellet, es va produir un altre accident de trànsit. En aquest cas un camió va bolcar i la conductora va quedar atrapada. Quatre dotacions dels Bombers van treballar al lloc per a rescatar-la i el SEM la va traslladar en estat greu a l'hospital de la Seu d'Urgell.