TEMPORAL
Les tempestes al Pirineu frenen la calor, amb inundacions i l’N-260 tallada a la Seu d'Urgell
Una trentena de sortides dels Bombers a l’Alt Urgell, la majoria a la capital, per caigudes d’arbres i acumulació d’aigua. Avinguda al barranc de Sant Antoni a Rialp, amb pedra al Montsent
Una tempesta va descarregar ahir amb força al Pirineu, posant fi a 16 dies d’onada de calor. Els Bombers de la Generalitat van fer més d’una trentena de sortides a l’Alt Urgell, la majoria de les quals a la Seu d’Urgell, per inundacions que fins i tot van obligar a tallar l’N-260 per despreniments. Els avisos van ser per inundacions, importants acumulacions d’aigua als carrers i caigudes d’arbres.
A la capital, la pluja acumulada va superar els 60 mm en algunes zones, segons Meteo Seu d’Urgell. Sobre això, l’alcalde, Joan Barrera, va assegurar que “mai abans no s’havia vist un episodi tan virulent i per això hem hagut de mobilitzar totes les brigades, que treballaran per reparar els danys i reobrir tots els serveis com més aviat millor”. L’edil va detallar alguns dels desperfectes, entre els quals va destacar inundacions a l’interior del Palau d’Esports i a la sala d’exposicions La Cuina, de Les Monges. També es va esfondrar un tram de mur al costat del Seminari i la ràdio local de RàdioSeu va haver de deixar d’emetre durant la tarda després de quedar-se sense corrent per un curtcircuit derivat de filtracions d’aigua. Les zones més afectades van ser a la Palanca (que creua el riu Segre), l’N-260 junt davant del parc de Bombers, i també davant del barri de Sant Antoni. Mentrestant, la piscina municipal va quedar inutilitzada i quedarà tancada fins a nou avís.
#EnImatges Carretera #N260 al seu pas per #laSeu d'Urgell després del punt àlgid de la tempesta, cap a les set de la tarda. (Vídeo: Eladi Sánchez) @meteocat @MeteoSeu @MeteoPiri pic.twitter.com/cujKFk9qAv— RàdioSeu (@RadioSeu) August 18, 2025
A Rialp, l’alcalde, Gerard Sabarich, va demanar no utilitzar el camí de la central a causa del fort creixement del barranc de Sant Antoni. Mentrestant, la caiguda de granís va deixar imatges espectaculars, com als peus del Montsent de Pallars, que va quedar emblanquinat. Les màximes van continuar baixant ahir, marcant el valor més alt a Lleida ciutat, amb 38,4. A Seròs, els termòmetres es van quedar en 38,2 graus i en 30 a Alcarràs.
Per avui, les previsions apunten que la calor continuarà caient i durant la tarda s’esperen tempestes localment intenses al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Ponent, per la qual cosa el Meteocat manté activat un avís. Les màximes es quedaran avui entre els 35 i els 36 graus centígrads al pla.