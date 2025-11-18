MUNICIPIS
Corbins serveix el menú de l’escola a veïns de la tercera edat o sols: “amortitzem la cuina i utilitzem productes de proximitat”
Iniciativa del consistori, es prepara a la cuina del col·legi, que serveix 90 diaris. Nou veïns van estrenar ahir el servei, de dilluns a divendres per 6 € el dinar
Puré de carabassa, macarrons i fruita. Aquest va ser el primer menú elaborat al menjador escolar de l’escola de Corbins que ahir es va servir a veïns de la tercera edat. En total, se’n van repartir 9, encara que es preveu que la mitjana diària sigui d’una desena, segons va explicar l’alcalde, Jordi Verdú. El cost és d’una mica més de 6 euros, es distribueix de dilluns a divendres i està destinat a persones que viuen soles o no poden cuinar.
L’ajuntament promou aquest servei, del qual s’encarrega l’Associació de Jubilats i Jubilades del poble, ja que el lloc de repartiment, el casal d’avis, és al costat del col·legi. Els envasos ja preparats es van començar a dispensar a partir de les 12 del migdia.
El dinar que es dona tant als nens de la guarderia i de l’escola com als grans s’elabora cada dia a la cuina del col·legi. La cuinera i els monitors són treballadors de l’empresa 7itria, va explicar Verdú. Elaboren cada dia entre 85 i 90 menús dels quals l’escola se’n queda uns 65, la llar d’infants 10 i la resta es destina als grans que ho sol·liciten, “sempre comptant que n’hi haurà de sobres”, va explicar Verdú. “Els responsables de la llar de jubilats venen a buscar-los a l’escola per distribuir-los entre les persones que el sol·licitin prèviament cada setmana, encara que no tanquem la porta a ningú i tenim la cuinera, l’espai, el material i les infraestructures per poder fer menús diaris i servir-los a tots els que ho demanin”, va puntualitzar l’alcalde.
El menú també es pot portar a casa a aquelles persones amb problemes de mobilitat. També s’ha projectat oferir el menjador del casal de jubilats per poder disfrutar dels dinars i al mateix temps socialitzar amb el veïnat. Verdú va indicar que “és una manera d’amortitzar la cuina i d’utilitzar productes de proximitat i de quilòmetre zero als àpats”.
Com Corbins, altres municipis com Bovera el 2021, Aitona o Rosselló han posat en marxa menjadors socials per a la tercera edat. Les Borges el projecta i Castelldans o Artesa de Lleida l’inclouen en els seus centres per a gent gran.
Mobilització per les millores al col·legi de Rosselló
La plataforma Rosselló per una Escola Millor i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola La Rossella es mobilitzen avui a les 8.50 hores a l’entrada del centre per exigir millores. Es tracta d’un edifici dels anys seixanta que presenta nombroses deficiències, sobretot d’espai, ja que hi estudien 275 alumnes, està pensat per acollir una línia i en l’actualitat n’hi ha dos.
Per la seua part, el delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va indicar que ja hi ha una partida de 500.000 euros per a les primeres millores i que demà dimecres està prevista una reunió amb l’AFA, la direcció del col·legi, els arquitectes i la conselleria per poder introduir les pertinents millores, licitar-lo i executar les obres en un any.
Tanmateix, l’AFA assegura que aquest projecte és insuficient, ja que només preveu l’ampliació del menjador, que s’ha quedat petit per a la quantitat de nens que l’utilitzen, per la qual cosa és necessari fer torns per dinar a partir de les 12.30 hores. A més, afegeixen que l’escola necessita moltes altres millores i que l’ampliació del menjador ja va ser una promesa que el departament va plantejar l’any passat sense que hi hagi hagut avenços fins ara.