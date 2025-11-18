SUCCÉS
Detingut un home de 30 anys per matar el seu company de caça, de 64, amb un tret accidental a Cervera
Un caçador de 64 anys i veí de Torrefeta va morir ahir al matí en un vedat de Cervera al rebre un tret accidental d’un company, de 30 anys i del mateix municipi, que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra per un homicidi imprudent. El succés es va produir quan els caçadors ja havien finalitzat una batuda.
Un caçador de 64 anys, veí de Bellveí, nucli de Torrefeta i Florejacs, va morir ahir al matí per un tret accidental efectuat per un company de cacera, de 30 anys i natural del Llor, un altre poble de Torrefeta, en un vedat de Cervera, entre els nuclis de Castellnou d’Oluges i Malgrat. Els Mossos d’Esquadra van detenir el jove com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència.
El succés es va produir al voltant de les 10.00 hores, després d’acabar una batuda de cabirols en una zona boscosa, al costat del camí que enllaça Tarroja amb les Oluges, a prop del municipi de Torrefeta i Florejacs.
Pel que sembla, ambdós caçadors es preparaven per abandonar la zona després d’un matí sense èxit. La víctima, que era el guarda del vedat i molt conegut en el sector, es trobava assegut al lloc del conductor d’un totterreny pick-up quan l’altre caçador, que es disposava a pujar al vehicle per la zona del copilot, hauria relliscat i accidentalment va prémer el gallet del seu rifle, disparant la bala que quedava a la recambra.
La bala va travessar la porta per la zona del retrovisor i va impactar al pit del conductor, que va morir a l’acte, segons fonts solvents. Pel que sembla, el jove va explicar que havia retirat la munició abans de guardar el rifle a la funda. De seguida van alertar els serveis d’emergència.
Fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del SEM, que no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. La Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Urgell-Segarra es va fer càrrec del cas i va procedir a la detenció del caçador de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència. També es va procedir al decomís de l’arma i una grua va retirar la pick-up.
Les primeres conclusions apuntaven a un tret accidental. L’arrestat va ser traslladat a la comissaria de Cervera per prendre-li declaració juntament amb una altra persona que es va atansar al lloc després de l’incident.
També hi va acudir una comitiva judicial del jutjat de guàrdia de Cervera. Cap a les 13.30 hores es va procedir a l’aixecament del cadàver. Per la seua part, els Agents Rurals van comprovar que els caçadors tenien tota la documentació en regla per participar en la cacera i portar les armes.
La notícia va causar una gran commoció a Torrefeta. Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va lamentar el succés i va mostrar el seu suport a les famílies afectades. “Es tracta d’una desgràcia molt greu que ningú hauria volgut que ocorregués”, va declarar.
Les claus
Tret. La víctima, guarda del vedat, es trobava asseguda al volant d’un totterreny pick-up quan va rebre un tret al pit des de l’exterior.
Arrest. Els Mossos van detenir l’autor del tret, un jove de 30 anys. Pel que sembla, havia quedat una bala a la recambra, va relliscar i va prémer el gallet accidentalment.
Ambdós són de Torrefeta. L’arrestat, de 30 anys, i la víctima, de 64, són veïns de Torrefeta.
Investigació. Els Mossos d’Esquadra i el jutjat de guàrdia de Cervera investiguen el cas. Tot apunta a un tret accidental.