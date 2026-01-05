Neva a cotes molt baixes a tot el pla de Lleida
La nevada ha començat de matinada de forma feble, tot i que en alguns punts és moderada i ja emblanquina els carrers
La borrasca Francis està deixant aquest dilluns a la matinada precipitació en forma de neu al pla de Lleida. La nevada és feble, tot i que des de poc abans de les cinc de la matinada en alguns punts com la capital i el sud del Segrià neva de forma moderada i ha començat a cuallar al terra.
A les 5 de la matinada ha començat a nevar amb certa moderació a la ciutat de Lleida /L.S.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al pla de Lleida està nevant a qualsevol cota, mentre que al Pirineu i Prepirineu encara es manté entorn dels 600 metres. La nevada guanyarà en extensió en les pròximes hores, segons les previsions. Els termòmetres poden registrar temperatures negatives aquest dilluns i a partir de demà es desplomaran.
Pel que fa a l'estat de les carreteres, segons el Servei Català del Trànsit, no es registren afectacions. Podeu consultar l'estat del trànsit en temps real en aquest enllaç.
Almatret (Lleida) ja queda a terra @P4Estacions @climadelleida pic.twitter.com/tX2In1JW7J— MeteoAlmatret (@meteoalmatret) January 5, 2026
❄️ Nevada intens al centre de Lleida, on la temperatura se situa prop d’1 °C.— Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 5, 2026
⚠️ La neu ja agafa en alguns indrets de les comarques de Ponent!
📸 @Kik_Veri #Projecte4Estacions
pic.twitter.com/x3ki2UBV1Q
Primeres volves de neu, de moment no agafa, 265 m, 0°C #ivarsdurgell @mauri_francesc @climadelleida @meteocat @meteorac1 @3CatInfoelTemps @AEMET_Cat @ARAmeteo @SEGREcom @elnacionalcat pic.twitter.com/Rx8c7T37vd— Xavier Coll (@xcollgi) January 5, 2026
Nevant sobre Lleida ciutat a les 5h matinada de dilluns 5 de gener'26. Zona Arnau de Vilanova.— Climadelleida/meteoponent (@climadelleida) January 5, 2026
Autor: Franc. pic.twitter.com/PZfnoQWFE4