Neva a cotes molt baixes a tot el pla de Lleida

La nevada ha començat de matinada de forma feble, tot i que en alguns punts és moderada i ja emblanquina els carrers

Lluís Serrano
La borrasca Francis està deixant aquest dilluns a la matinada precipitació en forma de neu al pla de Lleida. La nevada és feble, tot i que des de poc abans de les cinc de la matinada en alguns punts com la capital i el sud del Segrià neva de forma moderada i ha començat a cuallar al terra.

Nevada a Lleida l Serrano

A les 5 de la matinada ha començat a nevar amb certa moderació a la ciutat de Lleida /L.S.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al pla de Lleida està nevant a qualsevol cota, mentre que al Pirineu i Prepirineu encara es manté entorn dels 600 metres. La nevada guanyarà en extensió en les pròximes hores, segons les previsions. Els termòmetres poden registrar temperatures negatives aquest dilluns i a partir de demà es desplomaran.

Pel que fa a l'estat de les carreteres, segons el Servei Català del Trànsit, no es registren afectacions. Podeu consultar l'estat del trànsit en temps real en aquest enllaç.

