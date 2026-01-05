Una llei impedeix inscriure al seu poble 2.000 nadons nascuts a Lleida cada any
El Govern central busca a instàncies d’ERC una via per poder registrar-se al municipi
Una reforma legal del 2015 impedeix que cada any 2.000 nadons nascuts a Lleida siguin inscrits al Registre Civil com a originaris del poble de les seues famílies i fa que en el seu primer DNI figurin com a naturals del municipi de l’hospital on van veure la llum. La senadora lleidatana d’ERC, Sara Bailac, ha aconseguit que el Govern central estudiï canviar-ho.
Una reforma legal de perspectiva urbanita ha generat un nou problema, ara d’identitat i de documentació, en el món rural: prop de 2.000 nadons que naixen cada any a Lleida, gairebé dos terços del total, no poden inscriure’s com a nascuts al seu poble ni el seu primer DNI recollir aquesta dada tret que els seus progenitors es molestin, en l’inusual cas de conèixer aquesta possibilitat, a realitzar una sèrie de tràmits administratius que suposen temps, sobretot de desplaçaments, i diners en taxes administratives.
L’embolic té el seu origen en la modificació de la llei del Registre Civil d’octubre de 2015. Des d’aleshores, i per evitar als pares la molèstia d’anar a tramitar la inscripció del naixement al Registre Civil, assumeix la paperassa el personal de l’hospital on naix el nadó.
Així, els més de 3.000 nens que cada any naixen a Ponent s’inscriuen com a nascuts en quatre municipis: Lleida, Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha. I al voltant de 2.000 d’ells, entre 1.944 i 2.096 en cada un dels últims cinc anys, en els quals van nàixer una mitjana de 3.257 segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), no són inscrits com a nascuts als municipis de residència de les seues famílies, cosa que històricament s’havia fet, sinó en el de l’hospital en el qual naixen.
Un fort valor sentimental
“És una qüestió administrativa però que té un fort valor sentimental perquè té a veure amb la pertinença i la identitat”, explica Sara Bailac, senadora lleidatana d’ERC, que al maig va aconseguir que la Cambra Alta instés el Govern central a “habilitar mecanismes legals o reglamentaris que permetin realitzar la inscripció del naixement en el Registre Civil corresponent al domicili del progenitor o progenitors legalment coneguts”.
I el Govern estatal s’ha posat les piles. “La proposta es troba en estudi”, ha respost el ministeri de Presidència a una pregunta parlamentària.
L’Executiu, no obstant, “vol preservar la inscripció automàtica en el centre hospitalari” per “evitar que els progenitors s’hagin de traslladar al Registre Civil al cap de poques hores del naixement”.
“Fa molt que a Lleida només es naix a la capital, a la Seu, a Tremp i a Vielha, però com a lloc de naixement dels nens sempre constava el dels pobles on s’empadronaven. Hem guanyat agilitat però hem perdut aquesta possibilitat”, explica Sara Bailac, senadora lleidatana d’ERC, que va començar a treballar aquest tema a la Cambra Alta quan diversos alcaldes li van transmetre el malestar que aquesta situació generava als pobles, ja que l’anotació del Registre Civil, en la qual figura com a lloc de naixement el municipi on el nen naix, és la que apareix al DNI perquè s’elabora a partir del Certificat Literal de Naixement i en aquest figura la localitat que comunica el personal hospitalari.
Ocorre el mateix des del 2021 amb el llibre de família, o més concretament amb el Registre Individual Electrònic que el substitueix, ja que es compon amb les inscripcions del Registre Civil. El padró municipal és una altra cosa, ja que l’elabora una altra administració, en aquest cas els ajuntaments, a partir de la declaració del domicili de residència per part dels veïns del lloc i amb les posteriors comprovacions per confirmar o donar de baixa aquesta anotació. Es poden modificar aquestes anotacions? Sí, tant la del Registre com la del DNI encara que en ambdós casos es tracta de tràmits presencials, és a dir, per als quals és obligatori desplaçar-se a la capçalera del partit judicial de residència en un cas i, en un altre, a una de les tres comissaries de la demarcació (Lleida, la Seu i Les) que disposa de servei de Documentació. Els tràmits del Registre Civil, on s’ha d’iniciar un tràmit judicial de rectificació d’errors, són gratuïts. Una vegada corregit el lloc de naixement del nen, es pot sol·licitar l’emissió d’un nou DNI en què consti com a natural del municipi de residència. La taxa d’aquest segon tràmit és de 12 euros.