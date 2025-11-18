TRANSPORT
Aquesta és la línia d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona sense passar per Tarragona que preveu Transports
El ministre Puente anuncia un estudi de viabilitat per augmentar els serveis i reduir el temps de viatge. Diu que renovarà l’actual corredor perquè els trens vagin a 350 quilòmetres per hora
El ministeri de Transports ha encarregat licitar un estudi de viabilitat per construir un nou corredor ferroviari directe d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona sense passar per Camp de Tarragona. Un projecte que va anunciar ahir el ministre, Óscar Puente, en un esmorzar informatiu en què va detallar que aquesta mesura es fa per “alleujar els problemes existents” al tram de línia entre Camp de Tarragona i Barcelona-Sants” i, d’altra banda, incrementar els serveis regionals a Catalunya, així com per reduir el temps de viatge entre Lleida i la capital catalana. Actualment els viatges en trens AVE, Avant i Alvia entre Ponent i Barcelona Sants duren entre 55 i 70 minuts aproximadament, dels quals 20-25 són per anar de Lleida-Pirineus a Tarragona.
En aquest sentit, el ministeri va presentar un pla del possible recorregut que tindria el nou traçat, que es desviaria de l’actual a l’altura de les Borges Blanques, recorreria la Catalunya Central i entraria a Barcelona pel nord, entre Rubí i Sabadell. D’aquesta manera, aquest nou corredor acabaria a l’estació barcelonina de la Sagrera en comptes de la de Sants.
Respecte al corredor actual de Lleida-Camp de Tarragona-Sants, des del ministeri van assenyalar que continuarà donant servei però que el tram entre la capital catalana i Tarragona servirà per augmentar els trànsits futurs del Corredor Mediterrani, així com la nova connexió amb l’aeroport del Prat (vegeu el desglossament).
Des del Govern central van assenyalar que en la segona fase de l’estudi de viabilitat d’aquest corredor s’establiran “diferents escenaris d’infraestructura en els quals s’analitzarà des del punt de vista de la demanda, la funcionalitat i, en darrer terme, la rendibilitat socioeconòmica”.
Puente també va anunciar que han encarregat estudis per renovar la línia Madrid-Barcelona-França, per augmentar la velocitat de circulació dels 300 fins als 350 quilòmetres per hora. Per això s’utilitzarà una tecnologia espanyola denominada Aerotravessa que té costos de manteniment similars a la infraestructura actual però un millor rendiment i redueix els impactes de la graveta de les vies als trens.
Això permetrà reduir el temps de viatge a menys de dos hores entre les dos capitals. Tanmateix, no va concretar si aquesta reducció afectaria només els trens directes o també els que paren a Lleida.
Nova estació a l’aeroport del Prat per als AVE i Rodalies
A més d’obrir un nou corredor directe entre Lleida i Barcelona, el ministeri de Transports ha encarregat els estudis de viabilitat per a una nova estació d’alta velocitat de l’aeroport de Barcelona-el Prat. La idea és aprofitar l’alliberament de trànsit entre Camp de Tarragona i Sants que es guanyaria amb el nou corredor de Lleida per oferir tant serveis d’alta velocitat com Rodalies entre aquesta infraestructura, Barcelona i la resta de ciutats catalanes.
D’altra banda, també preveu una nova estació d’alta velocitat a la localitat madrilenya de Parla per facilitar la connexió dels trens entre Andalusia i Catalunya sense passar per Madrid.