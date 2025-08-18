Hisenda inicia la devolució de l’IRPF a mutualistes: paga a l’agost fins a 4.000 euros a milers de jubilats
Milers de jubilats rebran compensacions per les aportacions realitzades entre 1967 i 1978 que van ser gravades incorrectament durant dècades
L’Agència Tributària comença aquest mes d’agost a executar les esperades devolucions econòmiques a milers de contribuents que van realitzar cotitzacions mitjançant l’antic sistema de mutualitats entre 1967 i 1978. Aquests jubilats rebran compensacions que podrien assolir els 4.000 euros, corresponents a l’excés d’IRPF que van abonar durant aquells anys, posant fi a una llarga espera marcada per diverses batalles judicials.
Segons ha confirmat l'AEAT, el gruix dels pagaments s’efectuarà durant el mes d’agost, encara que el procés complet podria estendre’s fins finals d’any. No obstant, fonts de l’organisme asseguren que la intenció és no dilatar excessivament aquests abonaments després del prolongat camí recorregut fins aquest moment. Les devolucions es realitzaran de forma automàtica, amb càlculs elaborats per l’Agència Tributària, a tots aquells contribuents que hagin sol·licitat la compensació a través del formulari habilitat al web oficial o mitjançant l’aplicació mòbil.
Fins ara, l’Agència Tributària no ha revelat xifres oficials sobre el nombre total d’afectats ni sobre l’import global destinat a aquestes compensacions. El que sí que es coneix és que es tracta de quantitats corresponents a milers d’antics afiliats a les mutualitats laborals que van realitzar aportacions per a la seua jubilació entre 1967 i 1978, i que ara tenen dret a recuperar aquest IRPF abonat indegudament.
L’origen de les devolucions i la seua quantia
El cas troba el seu origen en una sentència del Tribunal Suprem de 2024 que va establir que les aportacions realitzades per aquests treballadors per a la seua jubilació haurien d’haver estat exemptes de tributació, rebent el mateix tractament fiscal que les cotitzacions realitzades pels treballadors del Règim General de la Seguretat Social. Fins aquell moment, les esmentades aportacions havien estat considerades com a rendes del treball i, per tant, subjectes a tributació.
Arran d’aquesta sentència, milers de mutualistes han pogut reclamar devolucions que poden assolir fins els 4.000 euros per contribuent. Durant 2024, la Hisenda espanyola ja va desemborsar aproximadament 1.300 milions d’euros en concepte d’aquestes compensacions, beneficiant un important nombre d’afectats que van emplenar les seues sol·licituds anteriorment.
L’últim episodi polèmic en aquest procés es va produir a finals de 2024, quan el Ministeri d’Hisenda va anunciar un canvi en el sistema de devolucions, plantejant distribuir els pagaments pendents al llarg dels tres exercicis següents per mitigar l’impacte pressupostari. Aquesta decisió va generar un considerable malestar entre els mutualistes afectats, que veien com podrien haver d’esperar diversos anys per rebre la totalitat de les compensacions a què tenien dret.
Finalment, després de les crítiques rebudes i la controvèrsia suscitada per l’anunci de pagaments fraccionats, Hisenda va rectificar la seua postura i va optar per realitzar un pagament únic el 2025, que és el que ara comença a materialitzar-se. Aquesta decisió ha estat rebuda amb alleujament per part dels afectats, molts d’ells persones d’avançada edat que portaven anys esperant una resolució definitiva a la seua situació.
Com funciona el procés de sol·licitud i cobrament?
Els contribuents que considerin que tenen dret a aquesta compensació i encara no hagin presentat la seua sol·licitud poden fer-ho a través del formulari específic habilitat en la pàgina web de l’Agència Tributària o mitjançant la seua aplicació mòbil. És important destacar que el procés està dissenyat per ser automàtic, sense necessitat que els afectats realitzin càlculs propis, ja que serà l’AEAT qui determini les quanties corresponents basant-se en les dades fiscals disponibles.
Una vegada processada la sol·licitud, l’Agència Tributària abonarà directament l’import en el compte bancari que el contribuent tingui registrat per a devolucions fiscals. No és necessari aportar documentació addicional en la majoria dels casos, encara que l’AEAT podria requerir informació complementària en situacions específiques on les dades disponibles resultin insuficients.
Experts fiscals consultats assenyalen que aquest procés representa un important reconeixement de drets per a un col·lectiu que durant dècades ha estat reclamant un tractament fiscal equitatiu. La decisió judicial que va donar origen a aquestes devolucions va establir un precedent significatiu en matèria de tributació de les aportacions a sistemes de previsió social.
Les antigues mutualitats laborals a Espanya
Les mutualitats laborals van ser entitats de previsió social que van funcionar a Espanya principalment entre les dècades de 1940 i 1970, com a part del sistema de protecció social previ a la consolidació de l’actual model de Seguretat Social. Aquestes organitzacions gestionaven les cotitzacions de determinats col·lectius professionals per proporcionar prestacions per jubilació, invalidesa i altres contingències.
Amb la reforma del sistema de Seguretat Social espanyol iniciada als anys 60, aquestes mutualitats van ser progressivament integrades al règim general, culminant aquest procés amb la Llei General de la Seguretat Social de 1974. Tanmateix, les aportacions realitzades durant el període de transició van generar aquesta controvèrsia fiscal que ara, mig segle després, troba la seua resolució definitiva.
Els afectats per aquesta situació són principalment treballadors que van cotitzar en aquests sistemes entre 1967 i 1978, molts dels quals ja es troben jubilats o en edats avançades. Per a ells, aquestes devolucions representen no només una compensació econòmica, sinó també un reconeixement de la inequitat fiscal a la qual van estar sotmesos durant dècades.
Què fer si no es rep la devolució?
Encara que l’Agència Tributària ha afirmat que els pagaments es realitzaran de forma automàtica durant aquest mes d’agost i els següents, és possible que alguns contribuents amb dret a aquestes devolucions experimentin retards o incidències en el procés. En aquests casos, els experts recomanen esperar fins finals de setembre abans de realitzar consultes formals.
Si passat aquell temps no s’ha rebut la compensació, els afectats poden consultar l’estat de la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o presentar una reclamació formal pels canals habilitats. És recomanable conservar tota la documentació relacionada amb les cotitzacions realitzades a les antigues mutualitats, encara que en la majoria dels casos la mateixa Administració disposa d’aquestes dades.
Aquest procés de devolucions, que culmina el 2025, posa fi a una de les reclamacions fiscals més longeves de la història recent espanyola, tancant un capítol que ha afectat milers de contribuents i que ha requerit múltiples pronunciaments judicials per a la seua resolució definitiva.