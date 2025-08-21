Gats amb cases de colors: veïnes d'un poble de Lleida construeixen refugis per als animals amb capses pintades

SEGRE

Les casetes han estat construïdes amb caixes de fruita i palets que han aportat veïns del poble.

Les casetes han estat construïdes amb caixes de fruita i palets que han aportat veïns del poble.

Poden semblar cases de nines per a Barbies, però no ho són. Els seus habitants són els gats de la colònia de Sunyer, més d’una quarantena de felins distingint-se per refugis pintats en rosa i blau. Tres veïnes de la població fa tres anys que treballen per habilitar aquest espai, que sembla que hagi sortit d’un conte de fades i que ja ha començat a rebre les primeres visites de curiosos, en especial famílies amb nens i nenes que juguen amb els animals. 

La colònia de gats de Sunyer i les seues cases de colors han començat a suscitar curiositat i ja estan arribant els primers visitants

La colònia de gats de Sunyer i les seues cases de colors han començat a suscitar curiositat i ja estan arribant els primers visitants

Es troba en un terreny cedit per l’ajuntament, que col·labora econòmicament en el control sanitari dels animals i en la seua esterilització. Les veïnes i les seues famílies s’han encarregat d’aixecar les construccions fetes amb caixes de fruita pintades a què no els falta detall. 

Les casetes han estat construïdes amb caixes de fruita i palets que han aportat veïns del poble

Les casetes han estat construïdes amb caixes de fruita i palets que han aportat veïns del poble

Però també es dediquen a garantir aliments i atenció veterinària per als gats. La seua població va creixent i cada dia són necessàries més cures i també menjar. Compten amb la col· laboració de membres de la Protectora Amics dels Animals del Segrià, que ha sol·licitat a través de les xarxes socials la col·laboració de tots els que hi vulguin participar portant llaunes o pinso. També s’ha obert un compte per als que vulguin fer donacions. 

Nens jugant amb els gats de la colònia, amb racons que semblen trets d’un conte de fades.

Nens jugant amb els gats de la colònia, amb racons que semblen trets d'un conte de fades.

Segons una de les promotores, “estem agraïdes a l’ajuntament, que ens ha permès posar en marxa aquesta iniciativa en la qual continuarem treballant”.

