Gats amb cases de colors: veïnes d'un poble de Lleida construeixen refugis per als animals amb capses pintades
Campanya de la Protectora d’Amics dels Animals del Segrià a les xarxes socials per recaptar fons
Poden semblar cases de nines per a Barbies, però no ho són. Els seus habitants són els gats de la colònia de Sunyer, més d’una quarantena de felins distingint-se per refugis pintats en rosa i blau. Tres veïnes de la població fa tres anys que treballen per habilitar aquest espai, que sembla que hagi sortit d’un conte de fades i que ja ha començat a rebre les primeres visites de curiosos, en especial famílies amb nens i nenes que juguen amb els animals.
Es troba en un terreny cedit per l’ajuntament, que col·labora econòmicament en el control sanitari dels animals i en la seua esterilització. Les veïnes i les seues famílies s’han encarregat d’aixecar les construccions fetes amb caixes de fruita pintades a què no els falta detall.
Però també es dediquen a garantir aliments i atenció veterinària per als gats. La seua població va creixent i cada dia són necessàries més cures i també menjar. Compten amb la col· laboració de membres de la Protectora Amics dels Animals del Segrià, que ha sol·licitat a través de les xarxes socials la col·laboració de tots els que hi vulguin participar portant llaunes o pinso. També s’ha obert un compte per als que vulguin fer donacions.
Segons una de les promotores, “estem agraïdes a l’ajuntament, que ens ha permès posar en marxa aquesta iniciativa en la qual continuarem treballant”.