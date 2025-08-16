Ni gelats ni cansalada: aquest és l’aliment més perillós que ingereixes cada dia
Carlos Ordinas, especialista en psiconeuroimmunologia i nutrició moderna, alerta sobre els riscos ocults d’aquests productes processats industrialment
Els olis vegetals refinats d’origen industrial representen un perill silenciós per a la salut que supera a altres aliments habitualment assenyalats com a nocius. Així ho adverteix Carlos Ordinas, expert en psiconeuroimmunologia i nutrició moderna, que es defineix en xarxes socials com a "xerpa del teu benestar". El seu missatge apunta directament productes com els olis de gira-sol, panís o soja, presents a nombrosos aliments de consum quotidià.
A la seua recent publicació audiovisual, Ordinas destaca els potencials danys al material genètic que aquests olis podrien provocar. L’especialista explica que el processament industrial a què són sotmesos genera compostos potencialment nocius capaços d’afectar a l’ADN humà, una cosa que planteja interrogants sobre la seua seguretat a llarg termini.
Presència generalitzada en l’alimentació moderna
Un dels aspectes més preocupants assenyalats per l’expert és l’omnipresència d’aquests olis en la dieta contemporània. Es troben en salses comercials, productes fregits i nombrosos aliments processats que formen part del consum habitual de milions de persones. Ordinas insta els consumidors a reconsiderar la presència d’aquests productes en la seua alimentació diària, identificant-los com a components potencialment perjudicials que passen desapercebuts.
Alternatives més saludables per al consumidor
Encara que el missatge principal d’Ordinas se centra en els riscos, també suggereix la importància de buscar alternatives més saludables. L’oli d’oliva verge extra, els olis de coco i alvocat, o els greixos d’origen animal de qualitat podrien constituir opcions més beneficioses per a la salut, segons diverses investigacions en el camp de la nutrició moderna.