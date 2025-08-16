SUCCESSOS
Un jove denuncia a Lleida que el seu pare el va obligar a casar-se a Guinea
Va explicar als Mossos que va cedir al casament, fa més d’un any, per les pressions
Els Mossos d’Esquadra van rebre a finals del passat mes de maig a la comissaria de Lleida la denúncia d’un jove de 26 anys que assegura que el seu pare adoptiu l’havia obligat a casar-se en contra de la seua voluntat al seu país d’origen, la República de Guinea. En 16 anys, s’han detectat 19 matrimonis forçats a Ponent.
Un jove de 26 anys ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra que el seu pare adoptiu el va obligar a contreure matrimoni contra la seua voluntat al seu país d’origen, a la República de Guinea. Segons ha pogut saber aquest diari, la denúncia es va presentar a finals del mes de maig passat a la comissaria de Lleida. El jove va explicar als agents que feia temps que rebia pressions i patia situacions de control per part del seu pare adoptiu. Una situació que, sempre segons la seua denúncia, es va agreujar fa més d’un any, quan el va forçar a casar-se amb una jove de la seua tribu a Guinea. Finalment, es va decidir a denunciar la seua situació. Els Mossos van recollir la denúncia i van enviar les diligències als jutjats de Lleida per determinar si es poden derivar actuacions o responsabilitats.
És el primer cas detectat de matrimoni forçat per la policia catalana des de començament d’any a les comarques lleidatanes i també el primer que ha transcendit els últims anys en el qual l’afectat és un home. El juny del 2023, van evitar que tres germanes, de 14, 16 i 19 anys, i residents a la comarca de la Segarra, fossin víctimes d’una mutilació genital femenina i d’un matrimoni forçat. Els Mossos van ser alertats per l’entorn d’Educació i del CAP de referència de les noies. Es va rebre la informació que les tres anaven a viatjar amb la seua família al seu país d’origen al Sahel, al sud del Sàhara, i que havien detectat el perill que, una vegada allà, podrien ser víctimes d’una mutilació genital femenina i que, després, fossin obligades a casar-se a través d’un matrimoni concertat i en contra de la seua voluntat. També es va alertar que hi havia risc que aquestes joves no poguessin tornar a la Segarra.
D’altra banda, en el primer trimestre d’aquest any, dos joves de la comarca del Segrià van denunciar davant dels Mossos haver patit una mutilació genital al seu país d’origen, Gàmbia, quan eren menors. En aquest cas, com en el del jove de Guinea, es va recollir la declaració de les afectades per part dels agents del Grup d’Atenció a la Víctima de la Regió Policial de Ponent i es va traslladar al jutjat corresponent.
En aquests dos exercicis hi va haver tres casos en cada un. L’últim va ser el del jove de 26 anys que va denunciar el maig passat i abans, s’havia evitat la mutilació genital i el matrimoni forçat de tres germanes residents al Segrià el juny del 2023.
Detectats dinou casos de matrimoni forçat a Ponent des del 2009
Des del 2009, els Mossos d’Esquadra han tingut coneixement de 19 casos de matrimonis forçats a les comarques de Ponent. Segons les dades publicades per la policia catalana, nou van ser d’adults i la resta, de menors d’edat, fins i tot de 14 anys. Els anys 2010 i 2020 van ser els que van registrar més casos dels quals van tenir coneixement els Mossos, la majoria denunciats per l’entorn de les víctimes, com els serveis sanitaris o Educació, encara que també per les mateixes persones afectades.
D’altra banda, en els últims 10 anys, els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat un total de 13 casos de mutilació genital femenina a les comarques lleidatanes. D’aquests, tres eren de dones adultes (dos al Segrià i un a la Segarra) i deu de menors d’edat (1 a la Noguera, 1 al Pallars Jussà, 2 al Pla d’Urgell, 3 a la Segarra, 2 al Segrià i 1 a l’Urgell). De manera preventiva, els Mossos porten a terme diferents accions d’identificació i sensibilització contra aquestes pràctiques, a banda de fer un seguiment dels casos que podrien suposar un risc. Segons l’últim mapa de la Fundació Wassu UAB publicat el 2022, a les comarques lleidatanes resideixen 959 nenes d’entre 0 i 14 anys que estan en risc de patir una mutilació genital. Això representava un augment del 18% respecte a l’últim mapa publicat sis anys abans. Així mateix, aquest mapa indicava que a les comarques lleidatanes 3.498 dones eren originàries de països on es practica l’ablació i que Lleida ciutat, amb 1.489, era el segon municipi de Catalunya on n’hi ha un nombre més alt.