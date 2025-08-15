MUNICIPIS
Regal històric a Maials: li donen l’escriptura amb què el seu primer baró va comprar el poble al segle XVIII
Document original que acredita que Francisco de Bassecourt va adquirir aquesta localitat i Llardecans el 1752. L’empresari Marc Cerón, pregoner de la festa major, el va donar ahir a l’inici de la celebració
Els veïns de Maials es van emportar ahir una sorpresa a l’inici de la festa major. El pregoner, l’empresari i director d’Ilerda Serveis, Marc Cerón, va acabar el seu discurs regalant al poble l’escriptura notarial que acredita que Francisco Procopio de Bassecourt va comprar el poble al segle XVIII. Aquesta adquisició va ser el primer pas perquè el rei Ferran VI li concedís dos anys després el títol de primer baró de Maials.
El document certifica que Josep Montserrat i Paguera, marquès de Tamarit, va vendre a Bassecourt, comte de Santa Clara, coronel i governador del castell de Montjuic, els termes de Maials i Llardecans “amb totes les seues quadres, mansos (terres o béns que, exempts de tota càrrega, solien posseir les parròquies i alguns monestirs), annexos i jurisdiccions” l’any 1752.
Cerón, col·leccionista d’antiguitats, va trobar aquest escrit buscant per internet. El tenia un antiquari de documents antics de Barcelona i, després de comprovar que era original consultant diversos experts, va decidir adquirir-lo “per una quantitat bastant raonable”. “El tenia a casa des de fa uns nou anys, però crec que el més adequat és que el tingui el poble, perquè és la seua història”, va indicar. Durant l’acte inicial de les festes, Cerón el va entregar a l’alcalde, David Masot, perquè siguin els veïns qui decideixin si s’exposa al consistori o es guarda a l’arxiu.
Segons els historiadors, Francisco Procopio de Bassecourt, primer baró de Maials, va tenir un paper crucial en la difusió de l’olivera i en la transformació de les terres de Maials i Llardecans que ha transcendit fins als nostres dies. En l’actualitat, la població, amb la marca Baró de Maials comercialitza el seu oli com a homenatge al seu llegat. És un dels principals municipis productors d’oli d’oliva integrat, igual que Llardecans, dins del sistema Segrià Sud, la qual cosa garanteix aigua per al regadiu.
Bassecourt es va avançar al seu temps demostrant que les pràctiques tradicionals en l’agricultura eren insuficients per millorar els rendiments agrícoles i va fundar la Reial Acadèmia d’Agricultura de Lleida, la primera societat il·lustrada d’aquest tipus a Catalunya. A través d’aquesta acadèmia i altres iniciatives va promoure nous mètodes de cultiu i va impulsar la plantació d’oliveres a les seues terres. Les guerres carlines van posar fi a la saga de Bassecourt i la baronia el 1834 amb la sublevació dels camperols.
Programa festiu amb teatre, concerts i actes durant 4 dies
A les 19.00 h a la plaça dels Arbres es va portar a terme la proclamació de les pubilles i els hereus del municipi. Tot seguit va arribar la lectura del pregó a càrrec de Marc Cerón, empresari i emprenedor i director d’Ilerda Serveis, i l’actuació de la colla gegantera de Maials. A la Sala Societat es va oferir un aperitiu i a les 20.15 hores l’Associació de Joves va servir mojitos amenitzats amb el grup El Calvari. D’aquesta manera s’ha obert un cap de setmana festiu que continuarà avui amb la missa en honor de la Mare de Déu de l’Assumpció. Dissabte es representarà l’espectacle La niña bonita de l’actor i humorista Peyu.
El programa festiu continuarà diumenge amb sardanes, sopar de penyes i balls de tarda i nit, mentre que dilluns es cuina una paella popular per a tots els que vulguin particpar-hi, la festa de l’escuma, una tirada de bitlles i el concert De Pel·lícula que tindrà lloc a la zona de la Vilaclosa.