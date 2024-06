El pantà de l’Albagés estrena un sistema d'il·luminació automàtic

El pantà de l’Albagés, a les Garrigues, va estrenar dimarts el sistema d’il·luminació automàtica i va sorprendre els veïns de la localitat amb l’encesa dels llums a la presa i la coronació del dic al capvespre.

Segons l’alcalde, Víctor Masip, l’empresa que gestiona el pantà i tota la infraestructura principal del canal Segarra-Garrigues de la qual forma part, Aigües Ter-Llobregat, fa uns dies que prova el sistema de llums de la infraestructura.

També ahir a la nit. El pantà, encara en proves de càrrega, emmagatzema gairebé 6 hectòmetres cúbics i ja té llest el pla d’emergència. Les proves de càrrega consisteixen en el buidatge i ompliment progressiu del pantà per comprovar la consolidació de la presa fins a arribar a la cota màxima per a l’explotació, cosa que s’ha demorat per la sequera dels darrers tres anys. Des de fa temps és freqüentat per excursionistes i senderistes.

Fa més de vint anys

Les obres del pantà de l’Albagés, a la cua del canal Principal del Segarra-Garrigues, van començar a finals del 2003 després d’estar un any parades per desacords entre la Generalitat i el Govern de l’Estat pel finançament de la infraestructura.

El gruix de les obres del pantà, amb una capacitat total de 80 hectòmetres cúbics, van acabar el 2017. Van suposar una inversió de més de 56 milions d’euros a la qual cal sumar-ne més de 4 del pla d’emergència.

Les obres previstes en el pla d’emergència es van abordar el 2019 amb la intenció de tenir-les enllestides el 2020 però la pandèmia de la covid també les va demorar.

Segons l’alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, en l’actualitat s’està en procés de proves per regar des del pantà el sector 10.11.14, que inclou els municipis de Castelldans, l’Albagés i alguna zona del Cogul mitjançant el bombatge de l’embassament.

D’aquesta manera, és possible que regants de la zona puguin començar a regar aquest estiu. La intenció és fer-ho des de la presa en més de 1.100 hectàrees. La inversió per desplegar el reg en aquesta part de les Garrigues ha rondat els 10 milions, en obres des de fa dos anys.