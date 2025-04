Rialb i Oliana van deixar anar prou aigua al març per omplir l’Albagès

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La crescuda que el riu Segre ha experimentat durant el mes de març, especialment a la segona meitat, hauria permès omplir pràcticament per complet l’embassament de l’Albagès, malgrat que aquesta possibilitat quedava descartada per avançat al no poder emprendre les maniobres de la primera càrrega de l’embassament per la manca d’un pla d’autoprotecció.

L’Albagès, dissenyat per completar el Segarra-Garrigues, les obres del qual van acabar fa set anys i que ara acumula 6 hm3, té capacitat per emmagatzemar-ne 79,8 però a la pràctica no pot omplir-se amb més de vint perquè aquest és el màxim nivell de càrrega, assolit de manera inesperada amb l’avinguda del riu Set el 2020 per la tempesta Gloria, que ha estat certificat.

L’avinguda de les últimes setmanes donava per superar-lo amb escreix: la diferència al març entre el cabal ecològic (2,7 m3/s) i el que va circular (33,23) entre Oliana i Rialb suposa un volum de 82 hm3. Els 61 de més que van passar per Lleida, on els índexs de referència són 3,5 i 26,29, confirmen, amb els 16 que va créixer la reserva de Rialb i els perduts a la plana d’inundació, la magnitud de l’episodi. L’excedent va assolir els 159 a Seròs, malgrat que inclou l’aportació d’afluents com el Corb, el Sió i l’Ondara.

La Generalitat va anunciar divendres que tramitarà com a urgent el pla d’autoprotecció.

Alguaire i La Closa, amb plans d’autoprotecció

La Comissió d’Autoprotecció de la Generalitat ha aprovat l’homologació dels plans d’autoprotecció de l’aeroport d’Alguaire, del complex industrial La Closa de la Corporació Agroalimentària Guissona i les subestacions de transformació d’electricitat del Pont de Suert i d’Adrall, el funcionament de les qual resulta fonamental per, respectivament, garantir el subministrament d’aquesta energia a Barcelona i la seua àrea metropolitana i Andorra. Aquests plans, la manca dels quals és la raó principal per la qual no poden fer-se les proves de càrrega ni pot posar-se en funcionament l’embassament de l’Albagès, recullen el conjunt de mesures que han d’adoptar els responsables i els usuaris de les instal·lacions en cas de materialitzar-se les diferents situacions de risc que comporten les respectives activitats. La disponibilitat d’aquests plans és obligatòria des de l’entrada en vigor, fa deu anys, del decret 30/2015. Tanmateix, una dècada després continuen pendents d’implementar-se’n molts.