El Segarra-Garrigues considera “irresponsable” deixar el pantà de l’Albagés buit mentre Rialb aboca aigua

El president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va criticar aquest dimarts que l’aigua que aboca el pantà de Rialb després de fregar el ple no es pugui aprofitar per omplir el de l’Albagés i va considerar un “disbarat” i “una irresponsabilitat per part de les administracions tirar aigua al riu tenint un embassament buit en el qual es podria guardar”.

El riu Segre al seu pas per Lleida, on al matí va superar els 98 metres cúbics per segon. - MAGDALENA ALTISENT

Jové va assegurar que aquesta situació s’ha produït després que la Generalitat assumís l’explotació del canal i la presa de l’Albagés, l’any passat, i acordés elaborar un pla d’autoprotecció abans d’omplir l’embassament per a les proves de càrrega. Sense aquestes no es podrà considerar totalment operatiu. Jové va assegurar que en el moment de la cessió de l’Albagés de l’Estat a la Generalitat, aquest pantà (amb capacitat per a uns 80 hectòmetres cúbics d’aigua) complia tots els requisits i va arribar a emmagatzemar 20 hm3 d’aigua.

El pantà d’Oliana, amb 72 hm3 d’aigua i al 85% de capacitat. - CHE

Els regants han demanat a la Generalitat i la CHE que pugui recuperar-se almenys aquest nivell, de fa 4 anys. L’Albagés emmagatzema ara poc més de 6 hectòmetres cúbics d’aigua. Mentrestant, Rialb va mantenir ahir el desaigüe de fons obert i alliberant 22 metres cúbics d’aigua per segon, als quals s’afegeixen uns 60 que surten per la central hidroelèctrica.

El desembassament d’aquest i altres pantans com el de Sant Llorenç va provocar una avinguda de cabals aigües avall. Lleida ciutat va multiplicar per deu el seu i va superar al matí els 98 m3/s. Alguns accessos al riu a Balaguer i Lleida es van mantenir tancats. Altres registres van ser els 82 m3/s del Segre a Balaguer i 153 a Seròs. Rogelio Galván, cap de Planificació de la CHE, va assenyalar que la primavera està sent “formidablement plujosa” i va recordar que ve de dos anys d’extrema sequera.

Quant a les reserves de neu, en l’última setmana s’han disparat en gairebé 70 hectòmetres a les capçaleres del Segre (140 hm3, 2 més), la Garona (101,3 hm3, 9 més) i les Nogueres (196 i 101, 58,7 més).