El riu Segre multiplica per deu el seu cabal a Lleida en una setmana

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El cabal del riu Segre a la ciutat de Lleida ha assolit aquest dimarts al matí els 98,5 metres cúbics per segon i l'aigua ja ocupa part de les zones enjardinades de la canalització. Segons les dades del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de l'Ebre, el cabal del riu a l'altura de la capital del Segrià multiplica per deu el de dimarts de la setmana passada, que era de 9 metres cúbics per segon. Aquesta és una de les conseqüències del desembassament que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) manté des d'aquest dilluns al migdia al pantà de Rialb per regular el nivell de l'aigua, en arribar gairebé al 100% de la seva capacitat. La Paeria manté tancats tots els accessos a la canalització pel marge dret per seguretat.

Aquest dimarts el pantà de Rialb continua desembassant l'aigua i l'augment del cabal també comporta restriccions en l'accés a la canalització del riu Segre a Balaguer.

"Valors mai vistos" al pantà de Rialb

El cap de servei de planificació de la CHE, Rogelio Galván, ha destacat que, després de les precipitacions de començaments de tardor i d'una primavera "formidablement plujosa", les reserves dels embassaments estan en nivells molts alts. "Rialb ha arribat a valors mai vistos des de la seva posada en marxa, de gairebé el 100%", ha afirmat. Segons Galván, les condicions actuals contrasten amb "la sequera extraordinària molt greu que vam viure l'any 2024 i, sobretot, el 2023, una de les majors que es recordaven".