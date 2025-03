Empreses del congost de Mont-rebei, llestes per recuperar la navegació 3 anys després

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’embassament de Canelles, el més gran de Catalunya, amb capacitat per a 679 hectòmetres cúbics d’aigua, està recuperant reserves arran de les copioses pluges d’aquest mes després d’un dur període de sequera que va afectar severament les activitats turístiques a la zona del congost de Mont-rebei. Actualment, es troba al 66% de la seua capacitat, amb 449 hectòmetres, cosa que representa un 44% més respecte als registrats fa just un any (155 hm, 22%). Aquesta millora ha revifat les expectatives de les empreses de turisme actiu a la zona, que es preparen per reprendre les activitats aquàtiques al congost de Mont-rebei, una de les joies turístiques de Lleida.

El baix nivell de l’embassament va impedir la navegació el 2022 i el 2023 i va obligar les empreses a adaptar-se, diversificant la seua oferta amb activitats com visites a ermites, escalada, vies ferrades, observació astronòmica i rutes guiades. Algunes empreses van deixar de treballar del tot i d’altres van traslladar les seues embarcacions a la zona de Finestres, aigües avall del congost, o a altres pantans com Camarasa o Escales. Gairebé tres anys després, els empresaris confien a reprendre les activitats aquàtiques a la zona en la que auguren que serà una “molt bona campanya”.

Paula Maestre, de Montsec Activa, va anunciar que preveuen iniciar els tombs en vaixell fins al congost de Mont-rebei aquesta mateixa setmana. “Tenim ja reserves, la temporada pinta bé”, va explicar. També Miquel Àngel Pifarré, d’Àger Aventura’t, va expressar el seu optimisme: “Iniciarem la temporada l’1 d’abril, estem preparant el nostre vaixell elèctric per navegar pel congost, al qual hem canviat les bateries per unes de càrrega més ràpida, a fi de poder fer més viatges”. Joan Pasqual, de Mont-rebei Explora, afronta amb optimisme la campanya i va avançar que mantindran l’activitat a la zona de Finestres, demostrant l’adaptabilitat de les empreses locals a les condicions canviants.

La recuperació de l’embassament no només beneficia les empreses de turisme actiu, sinó que també s’espera un impacte positiu en restaurants i allotjaments de la comarca, que van tenir una caiguda de l’activitat durant la sequera. L’augment del nivell de l’aigua permetrà reprendre activitats com caiac, passejades en vaixell elèctric i catamarà.