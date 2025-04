Lleida importa dels Estats Units aigua mineral a preu de whisky de 12 anys

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Esnobisme? Exquisitat? Extravagància? Malbaratament potser? A Lleida s’importa dels EUA, i fa anys que passa, aigua mineral embotellada a preu de whisky de dotze anys, segons revelen els registres de trànsit duaner de l’Agència Tributària i les cambres de comerç.

El litre d'aquesta aigua premium no només competeix amb els whiskys de gamma mitjana-alta, sinó que també supera el cost d'altres licors de prestigi com el brandi Lepanto gran reserva (25€), el rom Cacique Extra (28€) i vins de renom com el Protos reserva de Rioja (25,4€). Durant l'any passat, Lleida va importar 1.760 litres d'aquesta aigua dels EUA per un valor total de 51.360 euros, establint una mitjana de 29,33 euros per litre, segons indiquen les dades duaneres.

Aquest fenomen, clarament vinculat al mercat del luxe, mostra una tendència creixent a la capital del Segrià. Els 150 litres importats durant l'any de la pandèmia es van incrementar fins als 750 l'any següent, amb una lleugera davallada el 2022 (240 l) i una posterior recuperació el 2023 (270 l). L'any passat, però, el volum va assolir els 1.760 litres, superant la suma dels quatre anys anteriors. Cal destacar que tant el 2020 com el 2021, el preu va superar la barrera dels 30 euros per litre.

Marques de prestigi a preus exorbitants

Al mercat nord-americà existeixen diverses aigües minerals d'alt standing que podrien correspondre's amb aquestes importacions. Un exemple n'és Bling H2O, que es comercialitza a 35 euros l'ampolla de 750 cl, es filtra nou vegades i presenta una decoració amb vidre de Swarovski. Encara més exclusiva resulta l'aigua japonesa Fillico Juweled Water, que pot arribar als 180 euros el litre.

Més importacions de luxe des dels EUA

L'aigua mineral no és l'únic producte exclusiu que Lleida importa dels Estats Units. El sector de la moda genera importacions per valor de més de 200.000 euros anuals. Les principals categories inclouen peces de roba (49.820 euros en 54 remeses), accessoris (51.980 euros en 58 enviaments), barrets (25.850 euros en 43 comandes) i calçat (25.850 euros en 43 operacions). El sector es completa amb productes de perfumeria, que sumen 106 paquets valorats en 25.850 euros.