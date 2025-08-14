Adeu als mosquits a l’estiu: una planta els repel·leix (i a més perfuma)
Una espècie vegetal es presenta com a alternativa natural i ornamental per combatre la presència d’insectes molestos en espais exteriors
La temporada càlida implica un problema recurrent que afecta milions de llars: els mosquits. Aquests diminuts insectes representen una molèstia considerable per als qui gaudeixen de jardins, terrasses o simplement finestres obertes durant les nits de primavera i estiu, pertorbant el descans i limitant l’ús d’espais exteriors.
El problema ha adquirit més rellevància en els últims anys. La combinació del canvi climàtic i la globalització ha afavorit que espècies invasores com el mosquit tigre (Aedes albopictus) ampliïn significativament el seu territori a la península ibèrica, incrementant no només les molèsties habituals sinó també el risc sanitari per la seua capacitat de transmetre malalties com Dengue, Chikungunya i febre del Nil Occidental.
La protecció contra els mosquits representa, per tant, un aspecte important en la vida quotidiana, que s’ha d’abordar amb tots els mitjans disponibles actualment coneguts.
Solucions botàniques casolanes contra els mosquits
Malgrat que la seua eficàcia pot resultar moderada, a nivell domèstic està molt estesa la pràctica de conrear plantes aromàtiques capaces d’alliberar en l’aire olis essencials desagradables per a aquests insectes.
La planta símbol de la lluita natural contra els mosquits és la citronel·la: amb la seua fragància fresca i cítrica, s’ha convertit al llarg dels anys en un ingredient fonamental per a molts productes repel·lents, però també en una presència apreciada en jardins i balcons.
El secret de la citronel·la i el seu efecte antimosquits
La citronel·la és coneguda des de fa temps per la seua capacitat per mantenir allunyats els mosquits. El secret resideix en el seu oli essencial, ric en substàncies volàtils com citronel·lal, geraniol i limonè: compostos aromàtics que interfereixen amb els receptors olfactius dels mosquits, dificultant a aquests insectes localitzar les seues "preses".
En altres paraules, l’aroma cítrica i penetrant de la citronel·la desorienta els mosquits, impedint-los de reconèixer l’olor del cos humà, que normalment els atreu. Aquesta interferència olfactiva constitueix una barrera natural que redueix significativament les possibilitats de picadures.
Jardineria amb aroma a citronel·la: com conrear-la a casa
Conrear citronel·la és una excel·lent elecció per als qui desitgen un ambient més perfumat i menys hospitalari per als mosquits, sense renunciar a un toc de verdor. Sovint anomenada també lemongrass, la varietat més eficaç com a repel·lent és la Cymbopogon nardus (o alternativament Cymbopogon winterianus), una planta herbàcia perenne pertanyent a la família de les Poáceas.
La citronel·la es presenta com un arbust vigorós, format per llargues tiges primes i fulles acintades, arquejades i tallants, de color verd clar tendent al gris. Pot assolir una altura de 80-120 cm i desenvolupar-se en amplada fins a un metre, si es conrea en condicions favorables.
En trencar una fulla o una de les nombroses tiges de la planta, l’aroma de citronel·la a l’aire augmenta considerablement gràcies a l’alliberament de nombroses gotetes d’oli essencial. Les seues arrels rizomatoses li permeten multiplicar-se fàcilment: és possible dividir-la per esqueix o per mates, un mètode útil també per contenir el seu creixement.
S’adapta bé al cultiu tant en test com a terra, sempre que rebi molta llum solar (almenys 5-6 hores diàries) i estigui protegida del fred: tem les temperatures per sota dels 10°C, pel que en zones amb hiverns rigorosos és aconsellable traslladar-ho a l’interior o a un ambient tancat.
Prefereix un terra ben drenat, lleuger i ric en matèria orgànica. El reg ha de ser regular, però sense tolls: és convenient deixar assecar lleugerament el terreny entre un reg i un altre per evitar problemes de putrefacció d’arrels.
Més enllà de la citronel·la: altres plantes eficaces contra els mosquits
A més de la citronel·la, existeixen altres plantes capaces de desprendre olis essencials desagradables per a aquests insectes i agradables per a l’olfacte humà, entre elles:
Gerani citronel·la (Pelargonium citrosum): és un híbrid perfumat que imita l’aroma de la citronel·la i representa una interessant opció decorativa per a balcons i terrasses. Té fulles retallades, tija herbàcia i petites flors acolorides que afegeixen un toc ornamental.
Marialluïsa o cedrón (Aloysia citriodora): planta aromàtica amb fragància fresca i intensa a llimó, emana olis essencials que molesten els mosquits. Fàcil de conrear en test, estima el sol i tem el fred. Excel·lent també per a infusions i preparacions casolanes.
Lavanda (Lavandula angustifolia): la seua aroma és eficaç contra mosquits, mosques i altres insectes. Perfecta per a tanques, testos i jardins rocosos, combina propietats repel·lents amb un alt valor ornamental i aromàtic.
Alfàbrega (Ocimum basilicum): les varietats amb gust de llimó i canyella, en particular, resulten més desagradables per als insectes. A més de ser útil a la cuina, allibera la seua aroma quan es toca o és moguda pel vent.
Menta (Mentha spp.): la seua olor intensa i penetrant foragita mosquits i formigues. Té un creixement ràpid i caràcter invasiu, ja que tendeix a expandir-se veloçment en tot l’espai disponible, per la qual cosa és recomanable conrear-la en contenidors.
Romer (Sàlvia rosmarinus): excel·lent tant com planta aromàtica com a repel·lent; les seues fulles resinoses alliberen una fragància que manté allunyats els mosquits, a més de ser un condiment molt apreciat a la cuina mediterrània.
Nepeta (Nepeta cataria, també coneguda com a herba gatera): el seu oli essencial conté una substància anomenada nepetalactona, altament desagradable per als mosquits però que, curiosament, resulta molt atractiva per als gats.
Com potenciar l’efecte repel·lent d’aquestes plantes?
Per maximitzar l’efecte antimosquits d’aquestes plantes aromàtiques, els experts en jardineria recomanen algunes estratègies senzilles però efectives. Fregar ocasionalment les fulles allibera més quantitat d’olis essencials a l’ambient. També resulta útil col·locar les plantes a prop de finestres, portes i zones d’estar per crear una barrera natural.
Una altra opció és combinar algunes d’aquestes espècies per crear un "escut aromàtic" més complet, ja que cada planta conté diferents compostos que actuen sobre diferents receptors dels mosquits.
És important assenyalar que, encara que aquestes plantes contribueixen a reduir la presència de mosquits, no constitueixen una solució infal·lible per si soles. Els especialistes en control de plagues recomanen un enfocament integrat que combini aquestes solucions naturals amb altres mesures preventives, com eliminar aigües estancades on els mosquits poden reproduir-se, utilitzar mosquiteres en finestres i, en casos d’alta infestació, considerar repel·lents específics.
No obstant, la incorporació de plantes com la citronel·la en els nostres espais representa una estratègia ecològica, estètica i aromàtica que pot millorar significativament la nostra convivència amb aquests molestos insectes durant els mesos més càlids de l’any.