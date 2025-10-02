INFRAESTRUCTURES
Oberta l’autovia que ubica Lleida en el nou eix Mediterrània-Cantàbric
L’A-22 creua un dinàmic corredor on les rendes han crescut 6.000 € en 10 anys
L’autovia A-22, que enllaça Osca i Lleida i que insereix Ponent en l’eix viari d’alta capacitat i gratuït que emergeix com a alternativa al de peatge entre Saragossa i Bilbao, és totalment transitable des de mitja tarda d’ahir. El ministre de Transport, Óscar Puente, va inaugurar ahir l’últim tram pendent de la infraestructura.
“L’A-22 formarà part d’un corredor molt important en el desenvolupament de tot el nord, i és una alternativa al corredor de la vall de l’Ebre”, va explicar Víctor Morlán, exsecretari d’Estat d’Infraestructures als governs de José Luis Rodríguez Zapatero i impulsor d’aquesta autovia, que des d’ahir a la tarda enllaça Lleida i Osca.
“Aquest corredor és la gran alternativa a la vall de l’Ebre” per “facilitar que el sector agroalimentari mogui la seua producció i per atansar el turisme”, va anotar el ministre de Transport, Óscar Puente, que va presidir la inauguració de l’últim tram, els 12,7 quilòmetres que van de l’enllaç de Siétamo a la capital oscenca, vint anys després que, el 2005, comencessin les obres d’una variant de la N-240 a Montsó destinada a integrar-se a aquesta autovia.
L’A-22, que enllaça amb l’A-2 i l’AP-2 a Lleida i amb l’A-21 a Osca, encaixa Ponent en aquest nou eix entre la Mediterrània i el Cantàbric que se situa com a via d’alta capacitat gratuïta i alternativa per a l’itinerari de l’AP-68, de Saragossa a Bilbao, que es troba entre les deu més cares del país amb un peatge de 13 cèntims per quilòmetre.
L’eix, que arranca amb l’AP-2 i l’AP-7 a Taragona i Barcelona, segueix amb l’A-22 de Lleida a Osca i continua amb l’A-21 per Jaca i Pamplona i arriba a la cornisa per l’A-15, no està, en qualsevol cas, complet: els trams de Lanave i Sabiñánigo a Osca es troben en obres, la variant de Jaca es licita aquest any i el projecte de Tiermas a Fago està en procés de redacció.
L’A-22, l’entrada en servei de la qual “reduirà temps de trajecte, costos i emissions contaminants”, va destacar Puente, estructura un corredor el dinamisme econòmic del qual es veu clarament reflectit en l’evolució de les rendes i del trànsit.
Les primeres, segons les dades de l’IRPF per municipis que ahir mateix va difondre l’Agència Tributària, han crescut en deu anys (entre 2013 i 2023) entre 5.000 i 10.000 euros bruts en les principals poblacions del corredor, amb els extrems de la forquilla a Alpicat (+10.129 euros) i Osca (+5.699 euros) i registres de l’entorn dels 6.000 a Lleida, Almacelles, Binèfar, Montsó i Barbastre (vegeu la pàgina 16).
En aquella mateixa dècada, la intensitat del trànsit de l’autovia ha registrat increments del voltant a 2.000 vehicles diaris, bona part dels quals pesants, pel desenvolupament del sector porcí i el farratger i en vigílies d’un nou salt basat en la indústria i la logística. Arriba als 16.631 a Alpicat, els 10.906 entre Almacelles i Binèfar i els 14.143 d’allà a Montsó.
Un cost de quatre milions per quilòmetre
Les obres de l’autovia A-22 han tingut finalment un cost acumulat, amb revisions de costos, interessos i condemnes encaridores, de 423 milions d’euros, la qual cosa suposa una mitjana de pràcticament quatre per quilòmetre.
Tot just un centenar de km entre les dos capitals
L’autovia A-22 té una longitud de 106 quilòmetres entre la variant nord de l’A-2 a Lleida i l’enllaç amb l’A-21 a Osca, el que suposa una reducció de gairebé trenta km davant el traçat de l’N-240.
Els radars migren de l’N-240 a la nova ruta
L’obertura de l’autovia ha comportat el trasllat a aquesta dels radars de control de velocitat de l’N-240. Es concentren al tram final.