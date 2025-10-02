FAUNA
Silurs de dos metres i 70 quilos a la canalització del riu Segre a Lleida
Un pescador va atrapar dimarts un exemplar de més de 2 metres i de 70 quilos al pont Vell. “Fa temps que són per aquí, n’he pescat cinc aquest any”
Un silur de dos metres i dotze centímetres de llarg i de 70 quilos de pes. El va pescar Edgar Romera, un lleidatà aficionat a aquest esport, dimarts al matí just sota del pont Vell.
Un veritable monstre de riu que molt poca gent sap que també es mou per les aigües de la canalització del Segre, que no arriba al metro de profunditat, però aquest jove pescador va assegurar ahir que no és l’únic que hi ha al tram urbà del curs. “Fa anys que estem pescant silurs al riu al seu pas per la ciutat, però mai no ens n’havíem trobat un d’aquesta mida, a més, és un exemplar molt curiós perquè és d’una variant asiàtica i és albí”, assenyala Romera.
De fet aquest mateix pescador porta diversos anys pescant aquest gran peix –que és una espècie invasora els exemplars de la qual arriben a superar els 100 quilos de pes i els 2,5 metres de longitud– al tram urbà del Segre. El 2020 ja va capturar un exemplar d’1,35 metres de llarg i “aquest any ja en dec portar quatre o cinc, aprofiten les zones d’algues per ocultar-se però amb l’ham adequat es poden pescar”.
De fet, Romera utilitza un esquer que s’assembla a un petit ocell, “ja que els silurs poden menjar tot el que es trobin, des de petits crancs i peixos fins a aus com coloms que beuen al riu”.
Però, com ha arribat aquesta espècie invasora a la ciutat? Aquest diari va preguntar als Agents Rurals sobre aquesta qüestió, però ahir no van facilitar resposta.
Per la seua part, Romera afirma que, si bé la majoria d’exemplars s’han detectat riu avall, “també els han introduït per Vilanova de la Barca i Alcoletge”. Els silurs, que són originaris del centre d’Europa, es van introduir il·legalment a la conca de l’Ebre als anys 70.
Una espècie invasora molt voraç
Els silurs es van introduir a Mequinensa de forma furtiva el 1974 i és una espècie invasora molt voraç que desequilibra els sistemes fluvials del Segre, l’Ebre i el Cinca.