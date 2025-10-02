Confirmat per Hisenda: aquests són els motius oficials pels quals encara no t’ha pagat la devolució de la renda
L’Agència Tributària té fins el 31 de desembre del 2025 per abonar les devolucions pendents de la campanya de renda 2024
Molts contribuents espanyols continuen esperant la devolució del seu IRPF corresponent a la campanya de la renda 2024-2025. Des que va finalitzar el termini de presentació el juny d’aquest any, nombrosos ciutadans continuen sense rebre l’ingrés en els seus comptes bancaris, generant preocupació sobre els temps d’espera. Encara que existeix inquietud, l’Agència Tributària disposa legalment de fins sis mesos rere el tancament del període de presentació per efectuar aquests pagaments.
El procés de devolució pot dilatar-se considerablement segons diversos factors relacionats amb el perfil fiscal individual i els procediments interns d’Hisenda. Mentre alguns contribuents reben la seua devolució en poques setmanes, d’altres han d’esperar diversos mesos, sense que això constitueixi formalment un retard segons la normativa vigent, que estableix el 31 de desembre del 2025 com a data límit per a aquests abonaments.
Com verificar l’estat de la teua devolució
Per conèixer en quina situació es troba la seua devolució, els contribuents poden accedir a la seu electrònica de l’Agència Tributària. Allà trobaran diferents estats que expliquen la situació del seu expedient:
Si apareix el missatge "La seua declaració s’està tramitant", significa que el procés està en curs però encara pendent de completar-se. És fonamental revisar que les dades bancàries proporcionades siguin correctes, ja que qualsevol error en el número de compte impossibilitarà la transferència automàtica.
D’altra banda, quan el sistema indica "Està sent comprovada", Hisenda ha detectat alguna discrepància que requereix una revisió més detallada. Aquestes incidències poden deure’s a errors aritmètics o inconsistències en l’encreuament d’informació, la qual cosa no necessàriament implica irregularitats greus, però sí que prolonga el temps d’espera.
Principals causes dels retards el 2025
Diversos factors estan contribuint a la demora en les devolucions durant aquesta campanya. Entre les raons més freqüents destaquen:
- El notable augment en les deduccions relacionades amb habitatge, que ha generat un volum de comprovacions més gran per part de l’administració tributària.
- La detecció d’errors o incongruències durant els processos automàtics de verificació, obligant Hisenda a realitzar revisions manuals més exhaustives.
- La concentració de declaracions presentades durant els primers dies del termini, generant sobrecàrrega en el sistema de processament.
- La implementació de canvis normatius recents que han modificat els mecanismes de revisió i validació.
Addicionalment, des de principis del 2025 s’ha posat en marxa un sistema esglaonat per gestionar les reclamacions sobre devolucions presentades fora de termini, el que afegeix complexitat al procés general.
Dates clau i terminis oficials
Segons la informació oficial de l’Agència Tributària, les devolucions es fan efectives aproximadament tres dies després d’emetre’s l’ordre de pagament, sempre que no existeixin incidències. Tanmateix, el marc legal estableix un termini màxim de sis mesos des del final del període de presentació (30 de juny de 2025).
Això situa el 31 de desembre del 2025 com a data límit perquè Hisenda completi totes les devolucions pendents de la campanya actual. Els contribuents que van presentar la seua declaració aviat solen rebre el reembors en menys d’un mes, mentre altres casos més complexos poden estendre’s durant tot el període permès.
Per als mutualistes jubilats, que constitueixen un col·lectiu amb particularitats fiscals específiques, existeix la possibilitat de reclamar fins un 4,06% en concepte d’interessos de demora si la devolució es realitza fora del termini establert, mitjançant un únic pagament addicional. El termini màxim per a aquestes devolucions especials també finalitza el 31 de desembre de 2025.