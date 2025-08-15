Un poble de Lleida reforma una masia cedida per un veí i la vol llogar per atreure habitants
Busca una família que s’instal·li al municipi i escolaritzi els seus fills a la comarca
L’ajuntament de Guixers lloga una masia per provar d’atreure nous habitants a aquest municipi, que té poc més de 130 veïns censats. El consistori va obtenir la cessió d’aquest immoble per un període d’onze anys, va portar a terme obres per rehabilitar-lo i aquest mes ha obert un període de sol·licituds per arrendar-lo per un preu de 485 euros al mes durant 10 anys.
Aquesta iniciativa és la resposta de l’ajuntament al “procés de pèrdua i envelliment de la població de Guixers, la necessitat de repoblar el municipi i les deficiències en l’oferta d’habitatge”. Així consta a les bases que regeixen el procés per adjudicar la masia. Les condicions per arrendar-la inclouen establir-se al municipi de forma estable, no ser amo de cap altre habitatge, escolaritzar els fills a l’Escola Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys (Guixers no té col·legi) i acreditar uns ingressos mínims de 17.000 euros a l’any.
Les bases recalquen la necessitat de llogar l’habitatge a “persones el perfil de les quals contribueixi a dinamitzar demogràficament el municipi”. D’acord amb aquest principi, atorguen prioritat a famílies joves i donen punts addicionals per cada nen o nena. El límit és una família de nou membres, ja que aquesta és la capacitat màxima de l’immoble. La casa, coneguda com a Santa Eulària, té una superfície de 183 metres quadrats útils distribuïts en tres plantes.
El termini per inscriure’s com a sol·licitant d’aquest habitatge conclourà el 10 de setembre i l’ajuntament ha rebut ja tres peticions formals, així com nombroses consultes de persones interessades, segons va explicar l’alcalde, Jordi Selga.
La reforma de l’immoble va suposar una inversió de 68.000 euros, que el consistori va portar a terme amb subvencions de la Diputació i fons propis. Una vegada acabi el període de deu anys de cessió, la casa rehabilitada pel consistori tornarà a mans del propietari i aquest decidirà llavors si manté el lloguer o dona un altre ús a l’edifici.
Selga va apuntar que, si aquesta primera experiència té èxit, es plantejaran repetir-la amb alguna altra masia del municipi.