Alerta per risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans
El nivel màxim del Pla Alfa s'activarà aquesta mitjanit i a la demarcació de Lleida aquest cap de setmana no es podrà accedir ni al Montsec d'Ares ni al Mont-roig
El Govern de la Generalitat ha activat en alerta el pla INFOCAT davant l'increment del risc d'incendi forestal a Catalunya. Les autoritats han implementat un seguit de mesures preventives que afectaran 126 municipis de 13 comarques catalanes, on s'activarà el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat. Aquestes mesures, que inclouen restriccions d'accés a espais naturals i augment d'efectius dels cossos operatius, entraran en vigor aquest dissabte 16 d'agost de 2025 a partir de les 08.00 hores i es mantindran fins a les 00.00 hores de dimarts 19 d'agost.
Aquestes decisions s'han pres durant la reunió del Comitè Tècnic INFOCAT celebrada aquest migdia. L'organisme ha anunciat que mantindrà més reunions durant tot el cap de setmana i fins que finalitzi aquest episodi de calor intensa que està afectant gran part del territori català. El cos d'Agents Rurals activarà a les 00:00 hores de demà el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a les comarques: Alt Camp (3 municipis), Alt Empordà (19 municipis), Baix Camp (19 municipis), Baix Ebre (12 municipis), Conca de Barberà (6 municipis), Garrigues (6 municipis), Montsià (2 municipis), Noguera (9 municipis), Pallars Jussà (2 municipis), Priorat (23 municipis), Ribera d’Ebre (13 municipis), Segrià (5 municipis) i Terra Alta (7 municipis).
A més, un total de 128 municipis d'altres 19 comarques també estaran en nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt d'incendi forestal. Al web oficial del Pla Alfa es pot consultar diàriament el mapa actualitzat amb els diferents nivells de perill per municipi, així com el llistat complet de municipis afectats pels nivells 3 i 4.
Espais naturals amb accés restringit
L'aplicació del nivell 4 del Pla Alfa implica la restricció d'accés a 9 espais naturals catalans entre els quals es troben el Montsec d'Ares, la Serra de Mont-roig (en Camarassa i les Avellanes i Santa Linya), el Cap de Creus, la Serra de l'Albera, les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, la Serra de Montsant, les Muntanyes de Prades, les Serres de Cardó-el Boix, Els Ports,, la Serra de Llaveria i les Serres de Pradell.
Aquests controls d'accessos tenen un doble objectiu: reduir el risc d'ignició, ja que 9 de cada 10 incendis a Catalunya són d'origen antròpic (causats per l'activitat humana), i evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.
Reforç de la vigilància i dispositiu especial
Mentre duri l'activació d'aquest nivell d'alerta, el Cos d'Agents Rurals es destinarà exclusivament a la prevenció d'incendis forestals i es reforçarà la vigilància amb mitjans aeris. Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), el personal voluntari de Protecció Civil i els cossos de seguretat col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància dels espais afectats.
El personal dels espais naturals afectats pel tancament també participarà directament en l'operatiu, activant la senyalització de restricció i distribuint informadors per explicar la necessitat i importància d'aquestes mesures preventives.
Crida a la prudència i restricció d'activitats
Les autoritats fan una crida a la ciutadania a extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi i recomanen evitar freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment durant les hores de màxima insolació. Els Agents Rurals recorden que mentre duri l'episodi, als municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit realitzar qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.
Amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals faran vigilància exclusiva del compliment d'aquestes suspensions i de prohibicions com encendre foc en espais oberts o l'ús de material pirotècnic.
Què és el Pla Alfa?
El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció davant les situacions de perill d'incendi forestal. Es gradua en una escala de 5 nivells, de 0 a 4, per a cada municipi, on 0 representa el nivell de perill baix i 4 el nivell de perill extrem. L'activació de cada nivell comporta un grau específic de mobilització dels efectius i la realització de determinades actuacions preventives.
La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el Pla Alfa a partir del mapa de perill d'incendi del Servei d'Anàlisi de Perill d'incendis Forestals del Departament d'Agricultura, així com d'altres eines analítiques especialitzades.