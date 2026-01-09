Mor als 75 anys Salvador Escribà, l''ànima' de La Salseta del Poble Sec
De Bell-lloc d'Urgell, va fundar l’orquestra el 1977
El músic i cantant lleidatà Salvador Escribà, un dels fundadors de La Salseta del Poble Sec, va morir aquest dijous a causa d’un ictus als 75 anys, segons va avançar la revista Enderrock. Nascut a Bell-lloc d’Urgell, va ser una de les figures més populars de la música de les festes majors de Catalunya des de mitjans dels anys setanta, quan va crear l’orquestra juntament amb Pep Vercher.
El seu repertori de cançons ballables per a totes les edats, que combinaven des de pasdobles a versions dels Rolling Stones, els va reportar un gran èxit, en una època en què les orquestres eren més clàssiques, i va contribuir a atreure públic jove a les festes.
Després de passar per diverses companyies discogràfiques, van crear el seu propi segell, Salseta Discos, i que es va convertir en una peça fonamental en el naixement del rock català al descobrir bandes com Sopa de Cabra i Umpah-pah, de les quals van publicar els seus primers discos. Abans de La Salseta, Escribà va formar part de Som... Indígenes, un grup de versions creada l’any 1964 i amb què van guanyar el IV Concurs Provincial de Conjunts Musicals de Lleida el 1967. El 1977 va fundar La Salseta del Poble Sec, que va prendre el nom del barri on va actuar per primera vegada, per tocar en un míting polític del PSUC i l’èxit va ser tal que ja no van parar de tocar. En total, van gravar més d’una dotzena de discos, dos dels quals íntegrament en català. Juntament amb els líders d’Huapachà Combo i de l’Orquestra Plateria, el 2023 van idear l’espectacle Sol d’hivern: Els músics que van acolorir les places, amb el qual es va inaugurar l’edició de BarnaSants d’aquell any.
Escribà es va llicenciar en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Va treballar un any de químic i després va passar al sector de l’ensenya ment. Durant un temps va alternar la docència de matemàtiques, física i química amb La Salseta, però quan l’orquestra va començar a guanyar pes va demanar una excedència i finalment es va dedicar només a la música.
Les claus
Fundació. El 1977, va fundar La Salseta del Poble Sec, juntament amb Pep Vercher. La seua primera actuació va ser en un míting electoral del PSUC. La formació es va convertir en un referent de les festes majors i va gravar una dotzena de discos.
Discogràfica. Va crear el seu propi segell discogràfic, Salseta Discos, i va publicatr els primers treballs de bandes com Sopa de Cabra i Umpah-pah.