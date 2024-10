Tres dimisiones en la dirección de la residencia de Almacelles agravan la crisis municipal

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La reunión del consejo de administración de la empresa pública que gestiona la residencia municipal de la tercera edad de Almacelles acabó el lunes con la dimisión de tres cargos: la directora técnica, Sheila Gómez, el vicepresidente, el republicano Xavier Martínez, en el gobierno municipal, y uno de los tres vocales, Òscar Garcia, del PSC, en la oposición en el ayuntamiento. Esta situación agrava todavía más la crisis de gobierno que comenzó a finales de septiembre cuando el alcalde, Joan Bosch (Amunt Almacelles-Ara Pacte Local), echó del equipo de gobierno tripartito a los dos ediles de Almacelles En Comú, quedándose en minoría con ERC. De hecho, el alcalde es el que ha tomado las riendas de la dirección del geriátrico.

Sheila Gómez argumentó ayer su dimisión en una carta publicada en las redes sociales con graves acusaciones contra el alcalde, al que también pide que dimita. Le acusa de “ambición de votos, innación e incompetencia” para superar la grave crisis que el centro de la tercera edad atraviesa desde hace años. “La residencia se sostiene porque los trabajadores triplican turnos y en 10 meses no se han querido buscar soluciones. No tiene convenio, ni estabilizada la plantilla, ni la valoración de los puestos de trabajo, tenemos salarios indignos y no hay una empresa de contabilidad, entre otras muchas cosas que no callaré”, refiriéndose a que en la reunión del consejo el alcalde la hizo callar (ver desglose). Por su parte, el portavoz de ERC, socio de gobierno de Amunt Almacelles-Ara Pacte Local, Josep Torres, confirmó que el portavoz en el consejo, Xavier Martínez, “nos ha comunicado su dimisión, pero esta circunstancia no cambia nada el pacto de gobierno que se mantiene en el ayuntamiento”, recalcó.

Por su parte, el alcalde, Joan Bosch, indicó que esta situación se remonta a hace casi dos meses cuando también se cesó de su cargo en el consejo de la empresa pública gestora a la concejala de En Comú, Montse Cortasa. La relevó Martínez como concejal de Bienestar pero “me pidió que pasara al frente ante la delicada situación de la residencia de la que estoy al corriente desde entonces”, indicó el alcalde. Bosch negó las acusaciones de Gómez aunque admitió que hay que tomar el control del geriátrico municipal en serio. “No me importa quedar como el malo”.Por su parte, Junts y el PSC, en la oposición, denunciaron la inestabilidad municipal que crean todas estas situaciones.

EL CSIF trabaja en la estabilización de la plantilla

Responsables del sindicato CSIF indicaron que se está trabajando en la creación de un convenio que regule las condiciones de trabajo de la plantilla de la residencia, que abrió en 2015, y con inestabilidades que se arrastran desde hace 10 años, siendo alcalde entonces Josep Ibarz. El objetivo es lograr la estabilización del casi medio centenar de trabajadores que atiende a unos 60 internos.

Contactos para asegurar la estabilidad local

El alcalde, Joan Bosch, aseguró que han comenzado los contactos para dar estabilidad al gobierno municipal. Bosch explicó tras echar a los dos ediles de En Comú por deslealtad a los otros partidos del equipo de gobierno e intromisión en otras materias que buscarían pactos puntuales para conseguir que los proyectos salieran adelante en los plenos que se celebran cada dos meses.