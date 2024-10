El Vilosell pide agua para garantizar el regadío

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de El Vilosell, Jordi Nogué, solicitó ayer al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que respalde su petición de desviar agua del Segarra-Garrigues hasta la balsa y el pozo que abastece a la zona regable del municipio, en la actualidad sin reservas por la sequía de los últimos tres años. Según Nogué, en esta zona de secano se han perdido las cosechas de los últimos tres años tanto de almendra como de aceituna y vid. Remarcó que se cuenta con el apoyo del Segarra-Garrigues ya que solo sería derivar el agua puesto que ya tiene una concesión de 7,8 litros por segundo para la campaña de riego. No obstante, Nogué indicó que la última palabra la tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), aunque no se trata de una nueva concesión si no de ratificar que se pueda derivar solo en las épocas en las que no se disponga de caudales.