Tres años del crimen de Les Borges sin que haya aparecido el cadáver

“Los investigados por el asesinato de mi hijo Pol siguen haciendo vida normal, pero nosotros no. Hemos perdido la esperanza de encontrar su cadáver”. Lo afirma Carmen Peguero, la madre de Pol Cugat Peguero, el joven de 25 años que fue asesinado hace tres años cuando vigilaba una plantación de marihuana y cuyo cadáver todavía no ha sido hallado. Cabe recordar que, como avanzó SEGRE, la tarde del sábado 23 de octubre del año 2021 –hoy se cumplen tres años– tres hombres se presentaron junto con sus abogados en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Lleida para denunciar que alguien había matado al vigilante de la plantación de marihuana. Dijeron que habían visto el cuerpo un día antes en una plantación que tenían oculta en una casa de Les Borges, como avanzó este periódico. El cuerpo tenía una bolsa de plástico en la cabeza, estaba atado de pies y manos y les habían robado la droga, en lo que sería un narcoasalto. Su familia había denunciado horas antes su desaparición.

Desde entonces, pese a las amplias pesquisas de los Mossos d’Esquadra, no se ha hallado el cadáver del joven de 25 años. Su móvil dio señal por última vez en Castelldans. Los investigadores sospechan que su cuerpo podría estar enterrado allí. Precisamente, Google todavía no ha facilitado la ubicación del móvil de Pol por protección de datos. Ha habido varios requerimientos al respecto. En este sentido, Carme Peguero lamenta que “la sensación es que no avanzamos y está todo paralizado” y teme que “ninguno de los investigados dirá dónde está el cuerpo”. Ninguno de ellos ha colaborado en las pesquisas.El principal sospechoso del asesinato es Albert M.B., un vecino de Lleida de 46 años que fue detenido y que estuvo encarcelado preventivamente desde junio de 2022 hasta abril del año pasado, como avanzó este periódico. Hay otra media docena de investigados. Cabe recordar que el coche del asesinado fue hallado en el parking de la Facultad de Agrònoms de la UdL. Había restos de sangre de Pol. Una de las posibilidades es que acaben siendo procesados –hay causas abiertas por el homicidio y por las drogas– sin que haya aparecido el cadáver, algo inédito en Lleida.