Tres anys del crim de les Borges sense que hagi aparegut el cadàver

Periodista Lleida

“Els investigats per l’assassinat del meu fill Pol continuen fent vida normal, però nosaltres no. Hem perdut l’esperança de trobar el seu cadàver.” Ho afirma Carmen Peguero, la mare de Pol Cugat Peguero, el jove de 25 anys que va ser assassinat fa tres anys quan vigilava una plantació de marihuana i el cadàver del qual encara no ha estat trobat.

Val a recordar que, com va avançar SEGRE, la tarda del dissabte 23 d’octubre de l’any 2021 –avui es compleixen tres anys– tres homes es van presentar juntament amb els seus advocats a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida per denunciar que algú havia matat el vigilant de la plantació de marihuana. Van dir que havien vist el cos un dia abans en una plantació que tenien oculta en una casa de les Borges, com va avançar aquest diari. El cos tenia una bossa de plàstic al cap i estava lligat de peus i mans, i els havien robat la droga, la qual cosa seria un narcoassalt. La seua família n’havia denunciat hores abans la desaparició.

Des d’aleshores, malgrat les àmplies indagacions dels Mossos d’Esquadra, no s’ha trobat el cadàver del jove de 25 anys. El seu mòbil va donar senyal per última vegada a Castelldans. Els investigadors sospiten que el seu cos podria estar enterrat allà. Ara bé, precisament, Google encara no ha facilitat la ubicació del mòbil del Pol per protecció de dades. Hi ha hagut diversos requeriments en aquest sentit. Carme Peguero lamenta que “la sensació és que no avancem i està tot paralitzat” i tem que “cap dels investigats dirà on és el cos”. Cap d’ells ha col·laborat en les indagacions. El principal sospitós de l’assassinat és Albert M.B., un veí de Lleida de 46 anys que va ser detingut i que va estar empresonat preventivament des del juny del 2022 fins a l’abril de l’any passat, com va avançar aquest diari. Hi ha una altra mitja dotzena d’investigats. Val a recordar que el cotxe de l’assassinat va ser trobat al pàrquing de la Facultat d’Agrònoms de la UdL. Hi havia restes de sang del Pol. D’altra banda, una de les possibilitats és que acabin sent processats –hi ha causes obertes per l’homicidi i per les drogues– sense que hagi aparegut el cadàver, la qual cosa és inèdita a Lleida.