Localitzen una dona d’uns 90 anys desapareguda a Torres de Segre

Els Bombers de la Generalitat van localitzar cap a les 22.20 hores de dimarts una anciana que hores abans havia desaparegut en Torres de Segre.

Concretament, la família de la dona, d’uns 90 anys, va denunciar a les 19.00 hores la desaparició. Inicialment, tant els Bombers com els Mossos d’Esquadra van fer una recerca per diversos immobles i espais de la localitat on es creia que podia trobar-se però, en no localitzar-la, al voltant de les 21.00 hores van activar un dispositiu de recerca amb un centre de comandament en el qual inicialment van activar deu dotacions terrestres de diferents parcs de Ponent i al qual es van sumar diversa patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Veïns van indicar als Bombers que durant la tarda havien vist la dona per la zona del Camí del Molinet Cremat, pel que es presumia que seria la primera zona en inspeccionar pels efectius d’emergències.

La dona va ser localitzada desorientada cap a les 22.20 hores, segons va informar l’alcalde Axel Curcó a aquest diari. Estava previst que fos sotmesa a una revisió.