“Vino hacía mí con el coche, me atropelló y quiso pasarme por encima”

B.S.R, vecino de Castellserà, fue juzgado ayer en la Audiencia de Lleida porque supuestamente intentó matar a su excuñada –la pareja de su hermano– atropellándola con el coche el 12 de junio del año pasado en esta localidad del Urgell. La Fiscalía y la mujer, que ejerce la acusación particular, solicitaron que sea condenado a nueve años y tres meses de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, quebrantamiento de condena y amenazas de muerte.

Se trata de una familia enfrentada que se ha cruzado varias denuncias. La más relevante fue por abusos sexuales por parte del acusado a la hija de la denunciante, por los que aceptó el pasado febrero una condena de seis años de cárcel al reconocer haber hecho tocamientos a su sobrina, con discapacidad intelectual, cuando esta tenía 15 años. Además, el acusado tenía tres condenas por haber quebrantado órdenes de alejamiento respecto a sus excuñados y sus hijos.

Ocurrió el 12 de junio y el acusado, excuñado de la denunciante, asegura que “se me escapó el volante”

En cuanto al atropello, la denunciante afirmó que ocurrió cuando el ayuntamiento hizo un pregón porque un coche molestaba en una calle próxima a la suya. Era el de su cuñado. Fue hacia allí para hacer fotos porque estaba quebrantando la orden de alejamiento. “Cogió el coche, hizo unas maniobras y vino hacia mí, me atropelló y quiso pasarme por encima, aunque me salvé porque había un portal”, afirmó la mujer. Unos hechos que fueron presenciados por un testigo, que lo corroboró. En cambio, el acusado negó que tuviera intención de matarla o hacerle daño. “Se me escapó el volante al hacer la maniobra”. Posteriormente, le habría amenazado de muerte, como corroboraron los Mossos d’Esquadra. El acusado está en prisión.