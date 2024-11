“Va venir cap a mi amb el cotxe, em va atropellar i va voler passar-me per sobre”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

B.S.R., veí de Castellserà, va ser jutjat ahir a l’Audiència de Lleida perquè suposadament va intentar matar la seua excunyada –la parella del seu germà– atropellant-la amb el cotxe el 12 de juny de l’any passat en aquesta localitat de l’Urgell. La Fiscalia i la dona, que exerceix l’acusació particular, van sol·licitar que sigui condemnat a nou anys i tres mesos de presó pels delictes de temptativa d’homicidi, trencament de condemna i amenaces de mort.

Es tracta d’una família enfrontada que s’ha creuat diverses denúncies. La més rellevant va ser per abusos sexuals per part de l’acusat a la filla de la denunciant, pels quals va acceptar el febrer passat una condemna de sis anys de presó al reconèixer haver fet tocaments a la seua neboda, amb discapacitat intel·lectual, quan aquesta tenia 15 anys. A més, l’acusat tenia tres condemnes per haver trencat ordres d’allunyament respecte als seus excunyats i els seus fills.

Va passar el 12 de juny i l’acusat, excunyat de la denunciant, assegura que “se’m va escapar el volant”

Quant a l’atropellament, la denunciant va afirmar que es va produir quan l’ajuntament va fer un pregó perquè un cotxe molestava en un carrer pròxim al seu. Era el del seu cunyat. Va anar cap allà per fer fotos perquè estava trencant l’ordre d’allunyament. “Va agafar el cotxe, va fer unes maniobres i va venir cap a mi, em va atropellar i va voler passar-me per sobre, encara que em vaig salvar perquè hi havia un portal”, va afirmar la dona. Uns fets que van ser presenciats per un testimoni, que ho va corroborar. En canvi, l’acusat va negar que tingués intenció de matar-la o fer-li mal. “Se’m va escapar el volant al fer la maniobra.” Posteriorment, l’hauria amenaçat de mort, com van corroborar els Mossos d’Esquadra. L’acusat està a la presó.