Agricultura rectifica a Territorio y rechaza que las fincas con renovables cobren la PAC

La conselleria de Agricultura corrigió ayer a la de Territorio y rechazó que las fincas donde haya placas solares y aerogeneradores puedan cobrar ayudas de la PAC siempre que alberguen principalmente cultivos. Esta opción, conocida también como agrivoltaismo, está contemplada como perceptora de las ayudas europeas en comunidades como Aragón y Navarra y el Fondo Español de Garantía Agraria del ministerio de Agricultura considera hectáreas admisibles para las ayudas de la PAC las “superficies agrarias de la explotación”. A ello añade, “cuando una superficie agraria de una explotación se utilice también para actividades no agrarias, esta superficie se considerará predominantemente utilizada para actividades agrarias, siempre que estas puedan realizarse sin estar sensiblemente obstaculizadas por la intensidad, naturaleza, duración y calendario de las actividades no agrarias”.

El departamento de Agricultura, que dirige Òscar Ordeig, rechazó abrir un debate en este sentido y sentenció que el agrivoltaismo (actividad agrícola y producción de energía en una misma explotación) no es compatible con la PAC. Tras haber abierto el jueves esta posibilidad, Territorio lo atribuyó a un error interno y remitió ayer a Agricultura para aclarar los términos. En este contexto, regantes y sindicatos coinciden en descartar de lleno cultivar e implantar energías renovables en una misma finca, en especial plantas solares. Segrià Sud, Garrigues Sud y Segarra-Garrigues mantienen su frente contrario a colocar placas o molinos en áreas donde ya se riega o susceptibles de convertirse en regadío. Según el presidente del Segrià Sud, Joan Sabaté, hay espacios no aprovechables donde colocarlas. “El rendimiento sería mínimo porque la instalación no sería muy grande y hay una red de tuberías que no se puede tocar” por las líneas de evacuación de electricidad. El Garrigues Sur añadió que el llano es zona de olivos y almendros consolidados. “Las placas solares tendrían que ser más altas que los árboles, a los que quitarían el sol, o mucho más bajas”. El presidente del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, incidió en que construir una playa de placas es incompatible con el cultivo por los espacios de sombra. Sería muy difícil de compaginar”. Explicó que sería más fácil mantener la vegetación y habilitar zonas de pastoreo. El presidente del Algerri-Balaguer, Carles Gra, descartó esta posibilidad “ya que no se puede compaginar una cosa con otra. La única previsión es usar placas solares para bombear el agua”. El presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, incidió en la incompatibilidad de la agricultura con la explotación de plantas solares o eólicas en una misma finca.

Medida de difícil aplicación y que solo beneficia a grandes firmas

Jaume Pedrós, de Unió de Pagesos, remarcó la complejidad donde hay agrivoltaismo de saber cómo se cobran ayudas de la PAC (Política Agraria Común) en cultivos ya establecidos o por crear ya que hay muchas superficies, por ejemplo de cereal, que no permiten placas”. Jordi Vidal, de Jarc, señaló que donde se aplica, “es una iniciativa que solo beneficia a las grandes empresas ya que un pequeño agricultor no se puede permitir compatibilizar la colocación de placas solares o molinos y tener actividad agraria. Lo que no sería justo es que grandes firmas también pudieran cobrar ayudas de la UE como la PAC”. Por su parte, Pere Roqué, de Asaja, remarcó que habrá que ser muy cuidadoso en la catalogación de los terrenos ya que para instalar placas o parques eólicos tienes que hacer un cambio de categoría por la que lo que antes eran terrenos agrícolas, se convierten en industriales, y esos, no pueden cobrar la PAC”, clarificó.