Lleno en las ferias de aceite, donde la garrafa se abarata 6 euros en un mes

Castelldans, Els Torms y Cervià, en Les Garrigues, y Belianes, en el Urgell, celebraron ayer sus ferias de aceite a las que acudieron más de 3.000 personas pese a la intensa niebla. Sus respectivas cooperativas vendieron más de 24.000 litros de aceite. Desde el inicio de la campaña se ha constatado una bajada de hasta 6 € en las garrafas de 5 litros.

Más de 3.000 personas acudieron ayer, pese a la intensa niebla y el frío, a las ferias de aceite de Castelldans, Els Torms y Cervià, en Les Garrigues, y Belianes, en el Urgell. Entre las cuatro, vendieron más de 24.000 litros de aceite constatando la bajada de hasta 6 euros del precio de las garrafas de cinco litros desde el inicio de la temporada, a finales de octubre, hasta ahora. Según el presidente de la DOP Les Garrigues y de la cooperativa de Cervià, Enric Dalmau, este recorte ha sido progresivo por la baja producción en Lleida y la fuerte competencia de Andalucía, donde está siendo muy alta. “El pasado año fue de 32.000 toneladas y este 2024 no llegará a las 16.000” en la DO, dijo. En este sentido, remarcó que se comenzó vendiendo la garrafa a 49 euros, un precio que se ha ido recortando en la venta directa a 47 euros, como es el caso de la cooperativa de Cervià, 45 la de Castelldans o 43 la de Els Torms. No obstante, Dalmau remarcó que “habrá que estar al tanto de la evolución del mercado y ver lo que pasa en enero, cuando ya esté toda la cosecha acabada”.

La cooperativa dels Torms reposant producte per a la venda. - A.E.T.

Más de mil personas se dieron cita en Castelldans donde se repartieron otros tantos bocadillos. Reunió a una docena de paradas de productos de proximidad. El alcalde, Conrad Llovera, indicó que la cooperativa vendió más de 6.000 litros de aceite y que la venta es, por el momento, directa y a supermercados y que se destina muy poco aceite para la exportación, “como mucho, dos cubas”, puntualizó. En la de Els Torms, con una veintena de expositores, los visitantes llegaron a adquirir hasta más de 8.000 litros en una mañana. Acudieron más de 500 personas y contó con la presencia de Joan Gòdia, director general de Empresas Agroalimentarias, y también del director de Agricultura en Lleida, Jaume Feixa.

El sabor afrutado por las lluvias, principal atractivo en las ventas directas

Belianes vendió ayer unos 5.000 litros de aceite de oliva en la 27 edición de su Festa de l’Oli y la 21 Fira de Productos de la Vall del Corb. El certamen, que estuvo muy concurrido, reunió a medio centenar de productores del municipio y de la zona. La alcaldesa, Carme Culleré, explicó que “en toda la semana ha habido visitantes interesados en comprar aceite de la nueva temporada y todos ellos con comentarios muy positivos”. Entre los atractivos de la feria, el tradicional desayuno de rostas con arenques del que se repartieron 550 unidades. Culleré puso en valor la alta participación de paradas en el certamen, “cada vez hay más productores y negocios de la Vall del Corb”, que en esta ocasión llegaron a las 40. En Cervià de Les Garrigues también se vendieron más de 5.000 litros de aceite durante toda la mañana. Todas las ventas fueron directas en la cooperativa. Pese a la baja producción, “las lluvias de otoño han hecho que el aceite de esta temporada tenga un sabor muy afrutado y un color muy verde lo que lo hace muy atractivo y que justifica la buena marcha de la ventas “in situ”, dijo Dalmau. La próxima cita para la exposición y compra de aceite será el próximo domingo en L’Espluga Calba. En este caso se trata de una feria oleotextil ya que también se venderán artículos de la cooperativa John Fil. La Fira de l’Oli de Les Borges se celebrará del 17 al 19 de enero.