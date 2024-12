Ple en les fires d'oli, en les quals la garrafa s'abarateix sis euros en un mes

Publicat per Maria Molina Periodista REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Castelldans, els Torms i Cervià, a les Garrigues, i Belianes, a l'Urgell, van celebrar ahir les seues fires de l'oli, a les quals van acudir més de 3.000 persones malgrat la intensa boira. Les respectives cooperatives van vendre més de 24.000 litres d'oli. Des de l'inici de la campanya s'ha constatat una baixada de fins a 6 € en les garrafes de 5 litres.

Més de 3.000 persones van acudir ahir, malgrat la intensa boira i el fred, a les fires d’oli de Castelldans, els Torms i Cervià, a les Garrigues, i Belianes, a l’Urgell. Entre les quatre, van vendre més de 24.000 litres d’oli constatant la baixada de fins a 6 euros del preu de les garrafes de cinc litres des de l’inici de la temporada, a finals d’octubre, fins ara. Segons el president de la DOP les Garrigues i de la cooperativa de Cervià, Enric Dalmau, aquesta retallada ha estat progressiva per la baixa producció a Lleida i la forta competència d’Andalusia, on està sent molt alta. “L’any passat va ser de 32.000 tones i aquest 2024 no arribarà a les 16.000” a la DO, va assenyalar. En aquest sentit, va remarcar que es va començar venent la garrafa a 49 euros, un preu que s’ha anat retallant en la venda directa a 47 euros, com és el cas de la cooperativa de Cervià, 45 la de Castelldans o 43 la dels Torms. No obstant, Dalmau va remarcar que “caldrà estar al corrent de l’evolució del mercat i veure el que passa al gener, quan ja estigui tota la collita acabada”.

Més de mil persones es van citar a Castelldans, on es van repartir entrepans. Va reunir una dotzena de parades de productes de proximitat. L’alcalde, Conrad Llovera, va indicar que la cooperativa va vendre més de 6.000 litres d’oli i que la venda és, de moment, directa i a supermercats i que es destina molt poc oli per a l’exportació, “a tot estirar, dos cisternes”, va puntualitzar.

En la dels Torms, amb una vintena d’expositors, els visitants van arribar a adquirir més de 8.000 litres en un matí. Van acudir-hi més de 500 persones i va comptar amb la presència de Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, i també del director d’Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.

El sabor afruitat per les pluges, principal atractiu en les vendes directes

Belianes va vendre ahir uns 5.000 litres d’oli d’oliva en la vint-i-setena edició de la seua Festa de l’Oli i la vint-i-unena Fira de Productes de la Vall del Corb. El certamen, que va estar molt freqüentat, va reunir mig centenar de productors del municipi i de la zona. Per la seua banda, l’alcaldessa, Carme Culleré, va explicar que “en tota la setmana hi ha hagut visitants interessats a comprar oli de la nova temporada i tots han tingut comentaris molt positius”. Entre els atractius de la fira, el tradicional esmorzar de rostes amb arengada, del qual es van repartir un total de 550 unitats.

Culleré va posar en relleu l’alta participació de parades en el certamen, “cada vegada hi ha més productors i negocis de la Vall del Corb”, que en aquesta ocasió van arribar a les quaranta. A Cervià de les Garrigues també es van vendre més de 5.000 litres d’oli durant tot el matí. Totes les vendes van ser directes a la cooperativa. Malgrat una producció a la baixa, “les pluges de tardor han fet que l’oli d’aquesta temporada tingui un sabor molt afruitat i un color molt verd, cosa que el fa molt atractiu i que justifica la bona marxa de les vendes in situ”, va assenyalar Dalmau. La pròxima cita per a l’exposició i compra d’oli serà diumenge vinent a l’Espluga Calba. En aquest cas es tracta d’una fira oleotèxtil, ja que també es vendran articles de la cooperativa John Fil. La Fira de l’Oli de les Borges se celebrarà del 17 al 19 de gener.