Inteligencia artificial para recordar a los mayores cuándo han de tomar su medicación

Bon dia Joan, son les nou del matí i et toca la medicació de l’esmorzar. Te l’has pres? Una voz se comunica a través de una tableta digital advirtiendo a Joan Vendrell de Corbins que tiene que tomarse la medicación diaria, tanto de la mañana, mediodía y noche. “Es muy fácil de utilizar porque todo los hacemos por voz y me ayuda a no despistarme y tomarme las pastillas cuando toca”. Vendrell es uno de los 19 pacientes de las comarcas de Lleida que participan en el proyecto piloto Atenea, pionero en la provincia, que usa la inteligencia artificial (IA) para ayudar a mayores de 60 años, polimedicados a seguir y cumplir correctamente los blísters con la medicación preparada en su farmacia rural, a través del programa Dosicat. Con la IA los usuarios solo necesitan su voz para hacer funcionar el programa, sin necesidad de pantallas táctiles, internet, ni conocimientos informáticos. Se hacen tres recordatorios y si el usuario no contesta, se envía un sms a la farmacia y la familia advirtiendo que hay un problema.

Un total de 12 farmacias rurales de la demarcación de Lleida se han incorporado al proyecto Atenea fruto de un convenio entre la Diputación, el colegio de Farmacéuticos de Lleida, la firma Momentum Analytics y la ONG Associacion Benestar i Desenvolupament y cuenta con una financiación de 2,6 millones de euros de los fondos Next Generation gestionados por el departamento de Derechos Sociales. Las farmacias rurales que han implementado el proyecto Atenea son las de Les (1 paciente), Corbins (5 pacientes), Barbens (3 pacientes), Castelldans (1 paciente), Bellcaire d’Urgell (2 pacientes), Anglesola (1 pacientes), Castelló de Farfanya (2 pacientes), Puigverd de Lleida (2 pacientes), Os de Balaguer (1 paciente) y Montoliu de Lleida (1 paciente). También están las de La Vall de Boí-Barruera y La Fuliola, aunque aún no tienen asignado ningún paciente. Un equipo de integradores sociales de la Asociación Bienestar y Desarrollo se encarga de la implantación, acompañando a los usuarios con la instalación de la tableta, una demostración y hace el seguimiento de funcionamiento. La iniciativa se presentó en la farmacia de Corbins, una de las participantes del plan, y su titular, Maribel Bertran, apuntó que los 5 pacientes que están en la prueba “pocas veces se despistan” gracias al sistema, ya que “cuando vuelven a por el blíster semanal, constatamos que se han tomado la medicación correctamente”, dijo.

Teleasistencia avanzada contra la soledad no deseada

La implantación del plan piloto Atenea que se hace a través de las farmacias que están adheridas al programa Dosicat, una red de farmacias rurales creada por el colegio de Farmaceuticos de Lleida y la Diputación hace un año y medio para planificar la medicación semanal a mayores, tiene el objetivo de facilitar la vida a los vecinos de los pueblos rurales de Lleida. “Atenea intenta acompañar una realidad creciente que es la solitud no querida de personas mayores en pueblos pequeños y permitir que puedan seguir viviendo en su casa y entorno rural”, dijo el diputado de Salut, Òscar Martínez. Más allá de la planificación médica, Atenea permite establecer llamadas a familiares, reservar cita previa al médico de familia, hacer llamadas de emergencia o a los servicios sociales municipales. La firma Momentum Analytics trabaja ya en ampliar servicios para hacer las compras semanales en el supermercado a través de la voz.