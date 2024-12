El gobierno de Ribera d'Ondara denuncia una "cacería humana" de la oposición, la secretaria y el ex edil de Aliança Catalana

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Ribera d'Ondara, Elisabet Jové, y la primera teniente de alcalde, Yolanda Tàsies, han denunciado una "trama" por desgastar al gobierno municipal motivada por la "manipulación, furia, traición, desobediencia y pacto de silencio" de la oposición, el ex edil de AC y la secretaria del consistorio. Por una parte, Jové ha anunciado que ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra contra el ex edil y ex socio de gobierno municipal, Albert Puig, por "acoso reiterado, dentro y fuera de redes sociales, acompañado de violencia psicológica, gritos y maltratos", a veces incluso, dice, en presencia de sus hijos, así como por "amenazas muy graves". Además, también lo acusa de no haber cumplido el pacto de gobierno que habían acordado.

Por otra parte, afirman que, desde el cambio de gobierno, la secretaria del ayuntamiento ha puesto trabas al funcionamiento de la propia administración y ha dificultado la comunicación con el nuevo equipo. Eso, hasta el punto que sólo permitía que el equipo se pusiera en contacto con ella a través de correo electrónico a pesar de estar en la sala del lado. Jové ha añadido que la secretaria la ha insultado en algunas ocasiones y que también ha tenido un trato "no adecuado" con el resto de personal. Por todo ello, el ayuntamiento le abrió un expediente en mayo y hace una semana que la trabajadora ha sido suspendida de empleo y sueldo por un periodo de tres meses. "A pesar de tantos y tantos impedimentos, los vecinos han tenido los servicios que han necesitado porque hemos tenido que trabajar en cosas que no nos tocaban", ha resaltado Jové.

Jové también ha desmentido las acusaciones de la oposición del PSC que denuncia que el equipo de gobierno "impide" la toma de posesión del concejal que tiene que sustituir a Puig, después de la marcha de este en septiembre. Jové ha dicho que el pleno se celebrará el próximo martes 10 de diciembre y ha añadido que suspendió el pleno de octubre ya que tenía dudas sobre si el nuevo concejal podía tomar el acta como concejal no adscrito. Jové hizo llegar la duda a la Junta Electoral Central (JEC), la cual ha ratificado que el nuevo concejal, Antonio Fernández, sí puede tomar posesión como edil.

Tres cambios de alcaldía en un año y posible moción de censura a la vista

El PSC ganó las elecciones de 2023. Obtuvo 3 concejales, los mismos que ERC, la segunda fuerza más votada, mientras que Alianza Catalana sacó un representante. Francesc Sabanés revalidó el cargo al frente del consistorio gracias a la abstención del concejal de extrema derecha, Albert Puig, que respetó la lista más votada. El pasado mes de marzo, sin embargo, el edil de AC y los republicanos pactaron una moción de censura para relevar a Sabanés, un pacto que provocó que Jové se diera de baja de ERC. De acuerdo con el pacto, Puig asumió la alcaldía mientras la nueva alcaldesa estaba de baja por maternidad. Puig fue expulsado de la formación de extrema derecha a junio por haber tildado de "cáncer" al colectivo LGTBI y, en septiembre, presentó su renuncia alegando "acoso mediático, denuncias y persecuciones". La persona que iba de número dos de la lista de AC y que tiene que sustituir a Puig, Antonio Fernández, entrará como concejal no adscrito, ya que se ha desvinculado de la formación de extrema derecha y se ha sumado a Units per Avançar, formación aliada con los socialistas.

Fernández tomará posesión como nuevo concejal al pleno del próximo martes, día 10 de diciembre, y esta entrada puede propiciar una mayoría alternativa de la oposición para sacar adelante una moción de censura contra el actual gobierno. De hecho, la alcaldesa lo ve probable aunque critica que la oposición no tiene "motivos" para presentar una nueva moción. "Nosotros hicimos una moción fundamentada a raíz de unos indicios de corrupción, lo que no puede ser es inventarse unos motivos y querer hacer creer una cosa que no es", ha remachado.