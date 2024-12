Un incendio arrasa dos pajares en Anglesola

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron durante toda la jornada de ayer en un incendio que arrasó dos pajares en Anglesola y que obligó a confinar a los vecinos de una casa próxima. El fuego se declaró sobre las 22.00 horas del domingo y, favorecido por el viento, quemó dos cubiertos y un almacén de paja situados en los caminos de la Plana y de la Junquella. Los Bomberos activaron ocho dotaciones. El fuego no afectó a una tercera nave ni a la granja colindantes, con un cubierto y un almacén. Maquinaria pesada retiró balas de paja. Por su parte, el ayuntamiento hizo este bando: “Los pajares humearán varios días. Por instrucciones de los Bomberos, se recomienda no abrir las ventanas, especialmente las viviendas más cercanas a la zona. También se recomienda no exponerse al humo y no acercarse al área perjudicada, ya que las estructuras de los pajares están dañadas”.